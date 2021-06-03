Бийск: Три года ждут: обещанные Москвой трамваи не доедут до Бийска и Барнаула

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Несмотря на заключенные соглашения со столичными властями, мэрия Барнаула собирается расторгнуть контракт

Те самые подержанные московские трамваи, о которых в Алтайском крае говорят уже почти полгода, вряд ли доедут до региона. Как стало известно ИА «Банкфакс», проблема принять списанные столицей трамваи есть – она в транспортировке.

Как сообщалось ранее, мэр Москвы Собянин подарил городам Алтайского края (Бийск и Барнаулу) списанные трамваи «Татры». Их должны были доставить в регион уже в мае, но трамваи так и не двинулись из Москвы – даже спустя почти два месяца после заключения контракта на перевозку.

Подрядчик Максим Серебренников рассказал, что у него с заказчиком в лице администрации Барнаула произошло недопонимание по части размеров вагонов — они просто не влезли на подготовленные грузовые платформы. По его словам, чиновники не идут на предложенные компромиссы и хотят разорвать договор. Вполне может быть и такое, что трамваи, простояв какое-то время без дела, будут переданы в другие города.

Соглашение о доставке 10 вагонов из столицы до Барнаула было заключено 7 апреля этого года. По условиям контракта перевезти груз должны были в течение 45 дней. Срок вышел еще в мае, а трамваев нет. Администрация Барнаула за это время никакой информации о ситуации не предоставила.

Более того, у ИА «Банкфакс» есть сведения, что те пять вагонов, которые предназначались Бийску, скорее всего, так и не доедут до наукограда. Есть мнение, что планы по отношению к нашему городу изменились из-за скандалов с трамваями в зимний период (с 1 марта движение трамваев в Бийске было парализовано практически на две недели из-за снежных заносов). К тому же бывшее «Трамвайное управление» – банкрот, а нынешний МУП «Бийскгортранс» тоже не хозяин, он лишь арендует трамваи, пути, здания, поэтому отдавать даже подержанные «Татры» некому.

Московские трамваи выйдут на улицы Бийска в следующем году

09:20, 26.12.2020 3027

В обсуждениях к этой новости комментаторы, разбирающиеся в вопросе, говорят, что вряд ли стоит об этом жалеть – Алтайскому краю хотели подарить не транспорт «пятилетней давности», а подержанные, еще советские, чешские Татры (Tatra T3SU).

— Да, они лучше КТМ в Новосибирске и Бийске, но все равно это старый хлам, — считают знатоки.

— Между тем других обновлений морально устаревшего парка электротранспорта в крупнейших городах региона пока не предвидится. В краевом центре износ трамваев на уровне 98 % пока поддерживается текущим ремонтом и свежими слоями краски, — делают выводы аналитики «Банкфакса».

Напомним, что сегодня за трамвайным парком Бийска числятся 73 вагона, 16 из них уже не на ходу. Сейчас в эксплуатации находятся 57 вагонов. На линию ежедневно выходят 32. Количество электротранспорта в этом году немного сократили. Связано это с тем, что за последнее время снизился пассажиропоток.

С барского плеча: Москва подарила Бийску списанные трамваи

08:45, 19.11.2020 5415

Бийский рабочий