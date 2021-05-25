Бийск: Три плюс два: в этом году бийчане должны получить пять обновлённых мест отдыха

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На реализацию нацпроекта «Комфортная городская среда» в этом году Бийску было выделено более 100 миллионов рублей.

Около 60 млн из них приходится на общественные территории.

В два этапа

В рамках этого нацпроекта в этом году обновится четыре объекта: парк Строителей, площадь 9 Января, сквер Котельщиков, отремонтируют и заменят детское оборудование в парке Строителей. Однако, уже сейчас ясно, что под «красную ленточку» будут сданы не все из них. Так, в парке Строителей, как сообщила Ирина Скобкова, и. о. начальника Управления ЖКХ, проект будет реализован в два этапа.

— В этом году в парке строителей мы отремонтируем только детскую площадку, – рассказала Ирина Скобкова. – На перспективу вторым этапом пойдет благоустройство основной территории парка. Проект сейчас дорабатывается и, в зависимости от поступления финансирования, там будут начаты работы, но, повторюсь, они запланированы на будущий год.

Строительство парка на Зеленом Клине также было разбито на два этапа, однако пока работы по благоустройству там приостановлены. Между тем, в 2020 году барнаульский подрядчик выполнил на объекте всего около 70 % работ от проекта: нет малых игровых форм, детских и спортивных площадок, не доложена брусчатка.

— Началась экспертиза, которая была назначена судом. Результаты мы надеемся получить в конце июня, от них будет зависеть судьба этого парка, – сообщила и. о. начальника Управления ЖКХ.

Однако, работы в парке все же начались. Грунт защитной насыпи устоялся, и сейчас геодезисты вымеряют отметки. После окончания укрепления здесь построят дорожки, установят светильники. Мини-дамба станет одним из полноценных объектов нового парка.

Пока работают оперативно

На три общественные территории зашли бийские подрядчики, на четвертый – барнаульские. Еще одна организация работает на набережной Зеленого клина. Ирина Скобкова заверила, что все вопросы подрядчиков решаются оперативно, серьезных недочетов в проектах не обнаружено. Благоустройство территорий уже началось. Вместе со сквером на площади 9 Января, преобразится любимый бийчанами фонтан у городского Дворца культуры. Исполнится и мечта об уютном ухоженном сквере жителей поселка Котельщиков. Планов много, еще больше работы, значительная их часть перешла с прошлого года. Так что, по сути, вместо четырех в 2021 году горожан ждут пять обновленных объектов.

В администрации Бийска рассказали, когда закончат парк за «Ривьерой»

17:22, 13.05.2021 5286

Бийский рабочий