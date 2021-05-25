ГОРНЯК22 25.05.2021
Алтайский край

Бийск: Три плюс два: в этом году бийчане должны получить пять обновлённых мест отдыха

Горняк22
11 часов Ago

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На реализацию нацпроекта «Комфортная городская среда» в этом году Бийску было выделено более 100 миллионов рублей.

Около 60 млн из них приходится на общественные территории.

В два этапа

В рамках этого нацпроекта в этом году обновится четыре объекта: парк Строителей, площадь 9 Января, сквер Котельщиков, отремонтируют и заменят детское оборудование в парке Строителей. Однако, уже сейчас ясно, что под «красную ленточку» будут сданы не все из них. Так, в парке Строителей, как сообщила Ирина Скобкова, и. о. начальника Управления ЖКХ, проект будет реализован в два этапа.

Три плюс два: в этом году бийчане должны получить пять обновлённых мест отдыха1

 — В этом году в парке строителей мы отремонтируем только детскую площадку, – рассказала Ирина Скобкова. – На перспективу вторым этапом пойдет благоустройство основной территории парка. Проект сейчас дорабатывается и, в зависимости от поступления финансирования, там будут начаты работы, но, повторюсь, они запланированы на будущий год.

Три плюс два: в этом году бийчане должны получить пять обновлённых мест отдыха2

Строительство парка на Зеленом Клине также было разбито на два этапа, однако пока работы по благоустройству там приостановлены. Между тем, в 2020 году барнаульский подрядчик выполнил на объекте всего около 70 % работ от проекта: нет малых игровых форм, детских и спортивных площадок, не доложена брусчатка. 

 — Началась экспертиза, которая была назначена судом. Результаты мы надеемся получить в конце июня, от них будет зависеть судьба этого парка, – сообщила и. о. начальника Управления ЖКХ.

Однако, работы в парке все же начались. Грунт защитной насыпи устоялся, и сейчас геодезисты вымеряют отметки. После окончания укрепления здесь построят дорожки, установят светильники. Мини-дамба станет одним из полноценных объектов нового парка.

Три плюс два: в этом году бийчане должны получить пять обновлённых мест отдыха3

Пока работают оперативно

На три общественные территории зашли бийские подрядчики, на четвертый – барнаульские. Еще одна организация работает на набережной Зеленого клина. Ирина Скобкова заверила, что все вопросы подрядчиков решаются оперативно, серьезных недочетов в проектах не обнаружено. Благоустройство территорий уже началось. Вместе со сквером на площади 9 Января, преобразится любимый бийчанами фонтан у городского Дворца культуры. Исполнится и мечта об уютном ухоженном сквере жителей поселка Котельщиков.  Планов много, еще больше работы, значительная их часть перешла с прошлого года. Так что, по сути, вместо четырех в 2021 году горожан ждут пять обновленных объектов.

Три плюс два: в этом году бийчане должны получить пять обновлённых мест отдыха4

В администрации Бийска рассказали, когда закончат парк за «Ривьерой»

17:22, 13.05.2021 5286

 

Бийский рабочий

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