Бийск: Тренировка к Кубку мира по гребле на байдарках будет проходить и в Бийске • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Тренировка к Кубку мира по гребле на байдарках будет проходить и в Бийске

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

3 1 из 3 Тренировка к Кубку мира по гребле на байдарках будет проходить и в Бийске 1 Тренировка к Кубку мира по гребле на байдарках будет проходить и в Бийске 2 Тренировка к Кубку мира по гребле на байдарках будет проходить и в Бийске 3 Тренировка к Кубку мира по гребле на байдарках будет проходить и в Бийске 4 Тренировка к Кубку мира по гребле на байдарках будет проходить и в Бийске 5

20-23 мая в Алтайском крае состоится второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Подготовка к этому мероприятию уже давно началась – так, вчера в край прибыла первая партия дорогих и ультрасовременных лодок для спортсменов.

Приобрести скоростные лодки помог Фонд поддержки олимпийцев России: с его помощью в Барнаул прибыли первые 72 лодки из 300, на поставку которых заключен контракт, 180 из них останется после соревнований на Алтае.

В региональном Министерстве спорта рассказывают: 13-метровая фура с лодками прошла более 8 тысяч километров из португальского города Вила-ду-Конди. Там выпускают одни из самых быстрых лодок в мире – Nelo: углеволоконные с карбоновым покрытием. Предоставлять спортсменам лодки на месте проведения соревнований – общемировая практика. Тем более что перерыв между первым (венгерским) и вторым (барнаульским) этапами Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ – всего четыре дня.

За столь короткое время транспортировать индивидуальный инвентарь гребцов из Сегеда в Барнаул невозможно, комментируют в Минспорта. Лодки с карбоновым напылением (оно обеспечивает быстрое скольжение, но весьма недолговечно) требуют очень бережного обращения. Контакт не только с другими предметами, но даже пылью и водой делает покрытие менее гладким. Со временем может меняться форма лодок: показывать высокие результаты на них уже нельзя, но использовать для тренировок вполне возможно еще в течение 10 лет.

Тренировки на этих ультрасовременных спортивных снарядах будут проходить не только в Барнауле, но и в Бийске, Павловске, а также в некоторых сельских районах, где есть соответствующая база.

Тренировка к Кубку мира по гребле на байдарках будет проходить и в Бийске 6

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18:05, 11.09.2019 993

Бийский рабочий

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