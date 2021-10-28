Бийск: Треть мяса птицы, продаваемого в Алтайском крае, привозят из других регионов

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В краевом правительстве надеются на стабилизацию цен на рынке с началом работы бийского предприятия

Убойный цех, который поставляет мясо птицы для бренда «Алтайский бройлер», вновь работает. Восстановление предприятия, где в июле произошел крупный пожар, заняло почти три месяца, однако, как и обещали собственники, в октябре тут приступили к работе.

Помимо работы на месте пожара, модернизация шла и в Зональном районе, где строят новые птичники.

Из-за происшествия компания не отказалась от планов расширения производства. В краевом правительстве на это возлагают большие надежды.

На сегодня около 30 процентов мяса птицы, которое продается в Алтайском крае, привозят из других регионов.

Кстати, этим летом на какое-то время возник даже дефицит птицы. Несколько недель, прежде чем перестроиться под изменения на рынке, холодильники с куриным мясом в магазинах стояли пустыми. Причиной стал не только пожар на «Алтайском бройлере», но и приостановка «Коченевской птицефабрики» из-за экономических трудностей, а также вспышки птичьего гриппа на других заводах. Тогда же отметился рост цен на оставшуюся на рынке продукцию.

С увеличением мощности на местных заводах в Алтайском крае надеются на стабилизацию цен на рынке мяса птицы, поскольку потребности региона смогут закрыть сами же алтайские производители.

Уже сейчас мощность восстановленного «Алтайского бройлера» достигает 4 тысяч голов птицы в час. В течение двух-трех месяцев на предприятии надеются выйди на мощность, которая была до пожара, — около 6 тысяч голов. А в ближайшие два года увеличить и ее почти вдвое — до 10 тысяч голов в час. Это даст 120 тыс. тонн мяса в год.

Виктор Томенко побывал на восстановленном после пожара «Алтайском бройлере»

18:11, 23.10.2021 2712

Бийский рабочий