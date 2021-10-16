Бийск: Третья часть жителей Алтайского края выступает за введение QR-кодов

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Опрос провели среди жителей Сибири, в том числе и Алтайского края

Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, ранее провела опрос соискателей из Сибири, в том числе Алтайского края, чтобы выяснить, как они относятся к инициативе властей по введению QR-кодов.

36% жителей Алтайского края в целом поддерживают введение QR-кодов и уверены, что такая мера будет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации в регионе. Если точнее, то 14% полностью согласны с этой инициативой, еще 22%- скорее согласны. 55% высказались против введения QR-кодов, а 9% затруднились ответить.

Больше всего тех, кто поддерживает введение QR-кодов, среди представителей профессиональных сфер

«Наука, образование» (40%)

«Строительство, недвижимость» (37%)

«ИТ, телеком» (36%).

Противники QR-кодов чаще всего встречаются среди юристов (70%). В профессиональной сфере «Медицина, фармацевтика» за введение QR-кодов выступили 32%, против – 59%.

10% респондентов отметили, что подобные меры замотивируют их пройти вакцинацию – чаще других такой точки зрения придерживаются молодые соискатели до 25 лет.

Стоит отметить, что 27% жителей Алтайского края согласны с тем, что в регионе нужно ввести Covid-free зоны. Причем чем выше возраст респондента, тем больше доля тех, кто согласен с данной инициативой.

Бийский рабочий