Бийск: Треть жителей Алтайского края планируют отказаться от отпуска этим летом

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Нередко причина отказа от отпуска становится банальное отсутствие денег.

По данным онлайн-опроса, проведенного исследовательским центром Зарплата.ру, летом 2021 года 31% респондентов из Алтайского края никуда не поедут отдохнуть.

Среди причин отказа опрашиваемые указали загруженность российских курортов и высокие цены на отдых, продолжающееся закрытие большинства границ, высокий курс доллара и евро, сложная эпидемиологическая ситуация и недостаток средств на отдых.

Кроме того, часть опрошенных указали, что на решение повлияло внезапное закрытие границ с Турцией. Так, 4 процента респондентов уже купили путевки или планировали отдохнуть в этой стране.

Четверть тех, кто все же решил отдохнуть летом, планируют провести отпуск на даче. Есть и те, кто хочет попутешествовать по России. Кстати, оказалось, что больше всего жителей Алтайского края тянет в Краснодарский край и на Байкал.

Бийский рабочий