Бийск: Третью российскую вакцину от COVID-19 отправили в регионы страны

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Вакцина создана Центром им. Чумакова.

Российские регионы получили первые поставки вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак» производства российского центра имени Чумакова, об этом заявил директор центра Айдар Ишмухаметов, сообщает ТАСС.

Первые партии препарата отправились по назначению вечером 15 апреля.

— Постепенно начинаем отгружать и отправлять нашу вакцину потребителям, — сказал Ишмухаметов.

Новый российский препарат «КовиВак» является вакциной из нейтрализованного SARS-Cov-2. Планируется, что он будет эффективен против новых мутаций коронавируса.

Разработка препарата заняла у производителей около года. На настоящий момент в России зарегистрированы три вакцины от COVID-19 — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В основном россияне вакцинируются «Спутником V», так как это первый зарегистрированный препарат.

Жители Алтайского края стали активно прививаться вакциной «ЭпиВакКорона»

16:14, 15.04.2021 946

Бийский рабочий