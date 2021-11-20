Бийск: Традиционные губернаторские елки для детей в Алтайском крае решили отменить

5

Новогодние представления не будут проводить из-за высокой заболеваемости коронавирусом в регионе

Власти Алтайского края решили не проводить губернаторские елки для детей в 2021 году. Об сообщила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Она пояснила, что все ограничительные меры, принятые сегодня для учреждений культуры, распространятся и на новогодние мероприятия. Поэтому губернаторские елки, когда детей организованно привозили на спектакли, пока состояться не могут, подчеркнула Безрукова.

При этом министр предложила родителям в частном порядке приобрети билеты на новогодние представления и привезти своих детей в краевую столицу. Учреждения культуры свою работу продолжат, но с соблюдением всех требований.

Напомним, в прошлом году в регионе также отказались от проведения массовых новогодних праздников в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Власти Алтайского края еще не решили будут ли разрешены новогодние корпоративы

09:45, 19.11.2021 1251

Бийский рабочий