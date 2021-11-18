Бийск: Траурное полнолуние и затмение 19 ноября: чем оно опасно и что нельзя делать

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Полнолуние в ноябре, совпавшее с затмением, готовит для вас неожиданные перемены

19 ноября на небе взойдет полная Луна, которую также называют Бобровой (обычно, именно в этот период бобры прячутся в своих жилищах, нагуляв жира на зиму). Примечательно, что полнолуние в ноябре 2021 года случится в знаке Тельца и совпадет с лунным затмением. А это значит, что всем нам стоит приготовиться к резким поворотам в жизненном сценарии и к важным откровениям.

Ноябрьское полнолуние также известно как «морозная» Луна, потому что оно выпадает на начало зимнего сезона, когда температура воздуха начинает падать.

Ноябрьское полнолуние пройдет в знаке Тельца на оси со Скорпионом – впервые с 2014 года. В энергетическом плане оно может стать самым мощным в этом году и откроет целый цикл затмений.

В период затмения человек становится эмоционально уязвимым, возможны приступы лени и некоторой «заторможенности», объясняют астрологи. В личных отношениях могут проявить себя обиды, недопонимание, конфликтные ситуации, поэтому стоит стараться быть максимально сдержанным.

Что можно делать в полнолуние 19 ноября

По мнению астрологов, это день считается идеальным, чтобы решать финансовые проблемы и вопросы, связанные с имуществом. Отдавать долги в этот день можно, а занимать еще не рекомендуется.

На это время стоит планировать важные дела и начинать осуществлять все задумки – велика вероятность того, что все пойдет по плану. При этом перемены многие могут ошибочно принять за трудности и проблемы.

Специалисты советуют избавиться от всего ненужного — сделать уборку в доме, выбросить старые вещи, завершить все начатые дела, больше времени проводить в кругу родных и близких людей.

Лучше использовать это полнолуние для ясного общения — не только с другими, но и с самим собой, разобраться, что нужно изменить, чтобы лучше чувствовать себя эмоционально.

В полнолуние нужно стараться сфокусироваться на сохранении спокойствия и рассудительности.

Также астрологи советуют в это полнолуние освободиться от негативных мыслей, от всего, что тянет вас назад, возможно, с помощью духовных практик; минимизировать общение с «токсичными» людьми; обратить пристальное внимание на свое здоровье, пройти обследование, посетить врача.

Полнолуние. Луна Фото: pixabay.com

Влиянию полнолуния 19 ноября особенно будут подвержены четыре знака Зодиака: это Телец, Лев, Скорпион и Водолей.

Что запрещено делать в полнолуние 19 ноября 2021 года

Желательно избегать диет, голодания, а рацион питания должен состоять из свежих, экологически чистых продуктов.

Не стоит давать волю эмоциям и совершать импульсивные поступки.

Не рекомендуются походы в салоны красоты и проведения любых косметических процедур, перенесите их на потом. Есть вероятность не получить должного эффекта и потратить больше, чем планировалось.

Лучше отменить дальние поездки, есть вероятность получить травму, стать участником ДТП. Самый хороший вариант — провести этот день дома, в спокойной обстановке, вместе с родными и близкими людьми.

Не стоит начинать новые проекты.

Добавим, что следующее полнолуние, известное как «холодная» Луна, произойдет 19 декабря 2021 года.

Чем опасен коридор затмений в ноябре и как к нему подготовиться

18:15, 06.11.2021 3988

Бийский рабочий