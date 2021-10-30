Бийск: Трамвай, напоминающий об уплате налогов, курсирует по Бийску

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Необычный трамвай курсирует по Бийску.

Снаружи вагон украшен баннером с напоминанием о приближении срока уплаты имущественных налогов физических лиц.

Налоговый трамвай следует по запланированному маршруту. Его можно встретить в разных районах города — в Заречье, на лесозаводе, в центре. Кроме красочного баннера снаружи, внутри вагона расположены дополнительные уведомления с перечислением налогов, которые следует оплатить горожанам до 1 декабря 2021 года.

Кроме того, чтобы информировать население наукограда о способах оплата налогов, а также о перечне имущественных налогов, сотрудники налоговой службы периодически выходят на маршруты. В трамвае они не только раздают листовки, буклеты или специализированные календари, но также отвечают на вопросы налогоплательщиков.

Как замечают сами сотрудники налоговой, некоторые горожане с удивлением отмечают, что им действительно нужно оплатить налоговые сборы в срок, чтобы затем не переплачивать еще и пеню.

Россиянам напомнили, до какого числа нужно оплатить налоги

09:57, 25.10.2021 813

Бийский рабочий