Бийск: Трамвайный комплекс в 1,5 млрд руб. могут безвозмездно вернуть в казну Бийска

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Судьбу бийского трамвая вновь обсудили депутаты Думы Бийска и представители муниципалитета.

Имущества — на 32 страницы

Судьба бийского трамвая продолжает волновать горожан, ведь весь комплекс обанкротившегося «Трамвайного управления» выставлен на продажу.

Перечень продаваемого имущества занял аж 32 страницы. Продается все: от токарных станков (кстати, бийские трамваи во многом держались до последнего благодаря наличию собственной ремонтной базы) до земельных участков с путями и самих вагонов.

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15:00, 02.03.2021 10053

Имущественный комплекс разбит на несколько подпунктов— земельные участки, здания, гаражи, подстанции, остановки и прочее. Отдельно идут электросети предприятия. На первоначальном этапе торгов, прошедших в апреле, весь комплекс оценили в 1,49 млрд руб.

Сегодня он используется новым МУП «Бийскгортранс», созданным «взамен» трамвайного управления. Однако ни здания, ни пути, ни сами вагоны МУПу не принадлежат. Они — имущество прежнему МУПа-банкрота. Однако в администрации надеются, что со временем весь это комплекс вернется в городскую казну. Причем бесплатно.

Как такое может произойти — на минувшем заседании Думы рассказала Ирина Ломоносова, первый заместитель главы Бийска.

— Конкурсную стоимость этого имущественного комплекса оценили в 1,49 млрд руб. Но первые торги прошли, и на участие в них никто не заявился, — рассказывает Ирина Анатольевна. — Сейчас стоимость лота снижена, и идет прием заявок на новые торги, в которых стоимость обозначена уже в 1,3 млрд руб. Заявки принимаются до конца июня. Если покупатель не найдется вновь, кредиторы могут принять решение о постоянном снижении стоимости комплекса, но не ниже 300 млн руб. Если покупатель не найдется вообще, даже при минимальной стоимости комплекса, это имущество, как социально значимое, отойдет городу.

Инвестор или рейдеры с болгарками?

Однако городских депутатов волновал вопрос: а что, если покупатель все-таки найдется? Кто и как сможет гарантировать его добросовестность?

Да, комплекс сегодня продается единым лотом и с двумя весьма существенными условиями. Во-первых, использовать продаваемое имущество можно для конкретной цели: только для организации пассажирских перевозок. Во-вторых, собственник должен будет заключить договор с муниципалитетом, обязуясь оказывать эти услуги.

То есть вне зависимости от того, найдется ли инвестор, или это имущество, как социально значимое, будет передано в казну города — использовать трамвайный комплекс можно будет только по прямому назначению.

— Но мы же понимаем, что возможны различные обходы: списать это имущество, например, и распоряжаться дальше им уже по своему усмотрению, — предостерегает Сергей Ларейкин, председатель Думы Бийска. — Ведь может получиться так, что мы завтра проснемся — а трамвай уже не наш. При сегодняшних ценах на металл, стоимость такого комплекса, сниженная до 300 млн руб., становится очень привлекательной. И мы видели такие случаи, когда в других городах электротранспорт исчезал. Мы ждем покупателя? А если он найдется? И это будет не добросовестный инвестор, а рейдеры с болгарками?

В мэрии поясняют: сегодня есть механизмы, которые не позволят довести дело до такого развития событий.

— Представим, что кто-то купит весь комплекс и начнет резать рельсы, — говорит Ирина Ломоносова. — В этом случае администрация города вправе остановить такую вакханалию, наложив арест на действия недобросовестного покупателя, и выйти в суд за признанием сделки недействительной.

Это — не ваше

Однако депутаты обратили внимание, что имущество МУПа-банкрота все равно распродают. Сегодня лотов должника «Трамвайного управления» — под 90, с учетом крупного комплекса для перевозок, который сегодня оценивают уже в 1,33 млрд руб. Но там же — предложения поменьше и подешевле: старые 35-летние вагоны, по цене более чем 700 тыс. руб., подстанции, киоски, старые грейдеры, экскаваторы и прочее. То есть распродавать имущество бывшей «трамвайки» все-таки можно.

В мэрии поясняют: за счет этих средств конкурсный управляющий расплачивается по долгам МУПа-банкрота.

— Комплекс, предназначенный для пассажирских перевозок, обозначен до последнего болта и находится в пользовании «Бийскгортранса». Продажа объектов из этого актива отдельно не осуществляется, — говорит Ирина Ломоносова. — Но продается то, что не вошло в этот перечень. Это непрофильные активы или объекты, пришедшие в негодность.

Из-за того, что новый МУП «Бийскгортранс» — лишь пользователь наследия «трамвайки», есть ряд и других ограничений, которые уже не в пользу предприятию и пассажирам. Так, Бийск не смог завиться в краевые программы модернизации транспорта, потому что у МУП «Бийскгортранс» своей технике нет (ее он арендует у МУП «Трамвайное управление»), а МУП «Трамвайное управление» — в стадии банкротства.

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13:53, 15.01.2021 3979

Вернуть старый МУП

В итоге два предприятия сейчас существуют параллельно. У «Бийскгортранса» — отсутствие долгов и около 450 работников (большинство перевели из МУП-банкрота), у «Трамвайного управления» — имущество и маячащая ликвидация. Однако депутаты Думы Бийска призывают не допустить последнее, выведя предприятие из стадии банкротства.

Сделать это можно, расплатившись с долгами. У МУП «Трамвайное управление» на сегодня 188 млн руб. задолженности, львиная доля которой — перед федеральной налоговой службой. Если эту задолженность погасить, то предприятие вернется со стадии банкротства на предшествующую стадию наблюдения. А значит, ее имущественный комплекс — с вагонами, сетью, путями и прочим — будет в относительной безопасности, напоминает Евгений Беляев, председатель комитета Думы Бийска по ЖКХ и транспорту.

— Процедура банкротства в отношении МУП «Трамвайное управление» начала еще летом 2017 года, и за это время в бюджете города не было финансовой возможности, чтобы включить расходные обязательства, — говорит Ирина Ломоносова. — В 2019 году ФНС была готова заключить мировое соглашение сроком на 1 год — тогда сумма налоговых обязательств составляла около 40 млн рублей — но и таких денег в бюджете Бийска не нашлось.

Сергей Ларейкин в свою очередь напомнил, что гасить задолженность можно не единым платежом, а разбивая его на отдельные транши, и работу нужно вести в этом направлении, выкраивая каждую копеечку на спасение бийского трамвая.

В итоге депутаты Бийска предложили представителям мэрии и трамвайщикам совместно разработать план мероприятий по сохранению трамвая как муниципального транспорта.

Бийский рабочий