Бийск: Трава и мусор: только за сутки на территории Алтайского края потушили 69 пожаров

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В регионе увеличилось количество пожаров причиной которых стало возгорание сухой травы.

На фоне стабилизации паводковой обстановки, завершения первой волны половодья в Алтайском крае вновь становится актуальной еще одна сезонная проблема — рост количества пожаров, в том числе в природной среде. Они особенно опасны из-за возможности перехода огня на лесной массив и населенные пункты.

В Алтайском крае с 7 апреля объявлено о начале пожароопасного сезона. Сейчас, при сходе снега и высыхании прошлогодней травы, ежедневно на территории региона при помощи спутникового мониторинга фиксируются термоточки. Каждая из них находится на контроле.

За сутки на территории края потушено 69 пожаров, из них более 50 — возгорание травы и мусора.

Только 18 апреля в рамках совместной работы в регионе пресечено более 1000 правонарушений при использовании открытого огня. К административной ответственности граждане привлечены в 64 случаях. В надзорно-профилактической работе было задействовано 730 представителей заинтересованных ведомств. В ходе рейдов охвачено порядка 2900 жилых и дачных домов.

— Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает: не сжигайте мусор и сухую траву и пресекайте подобные действия других лиц; выезжая на отдых, не разводите костры; соблюдайте правила пожарной безопасности. О каждом обнаруженном возгорании немедленно сообщайте в пожарную охрану, — говорится в обращении пресс-службы МЧС по Алтайскому краю.

Организована активная профилактическая работа. На базе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю организована работа межведомственного штаба, в составе которого — представители МЧС, МВД, Росгвардии, Минприроды и других служб.

В Бийске межведомственная комиссия начала проверку садоводств

11:09, 15.04.2021 1708

Бийский рабочий