Бийск: Традиционная гонка «Лыжня России» состоится в Бийске 13 февраля • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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Соревнования пройдут во всех муниципальных образованиях региона, сообщили в Минспорта Алтайского края.

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдет в Алтайском крае 13-14 февраля, в муниципалитетах – 13 февраля, в Барнауле – 14 февраля.

Ежегодная городская массовая лыжная гонка «Лыжня России», как правило, проводится в Бийске на территории спортивной школы № 1.

Всероссийская гонка на лыжах проводится по всей России ежегодно с 1982 года и всегда является большим зимним праздником. Количество ее участников увеличивается с каждым разом — все больше простых любителей активного отдыха выходят на старт самой массовой лыжной гонки России. Для многих систематические занятия физической культурой и спортом являются образом жизни, а участие, в массовой гонке «Лыжня России», – доброй традицией.

В Бийске нашем городе «Лыжня России» будет проходить в 13-й раз. В прошлом году она состоялась 22 февраля.

Традиционная гонка «Лыжня России» состоялась 22 февраля в Бийске

15:00, 22.02.2020 8063

К участию в городской массовой лыжной гонке «Лыжня России» допускаются жители и гости Бийска без ограничения возраста.

«Лыжня России» — это не официальные соревнования, а массовый забег на лыжах, поэтому к участию приглашаются все желающие. По традиции состоится награждение кубками, медалями, грамотами и призами от спонсоров участников, занявших три первых места. Кроме того, запланировано награждение памятными призами по номинациям.

Во время проведения мероприятия в Бийске, как правило, работает торговля и полевая кухня с горячим чаем и солдатской кашей, а также открыт прокат лыж. как будет организована гонка в этом году в связи с ограничениями по коронавирусу, пока не сообщается.

Бийский рабочий