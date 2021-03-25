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Алтайский край

Бийск: Товаровед из Алтайского края получила в подарок лотерейный билет и выиграла

Мар 25, 2021
ГОРНЯК22 25.03.2021

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Девушка из Алтайского края выиграла более 700 тысяч рублей.

Екатерина Сикора из Алтайского края смело может назвать себя везучим человеком. Она стала обладательницей 706 577 рублей. Девушка раньше не участвовала в лотереях, а счастливый билет ей подарила мама.

— Итоги розыгрыша я проверила на сайте лотереи и сильно удивилась сумме. Несколько раз сравнивала числа из архива тиража с теми, что были в моем игровом поле. Скажу одно — это вау! — делится счастливая обладательница денежного приза.

Товаровед из Алтайского края получила в подарок лотерейный билет и выиграла1

Победительница ходит в автошколу и совсем скоро получит водительское удостоверение. Выигрыш потратит на покупку машины.

Екатерина по профессии товаровед. Сейчас она в декрете. Свободного времени у молодой мамы мало, но по возможности участница рисует, читает художественную литературу и встречается с друзьями.

Бийский рабочий

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