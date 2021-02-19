Бийск: Тоска по ярмаркам: будет ли в Бийске развиваться формат рыночной торговли • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

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Резкий поворот в развитии рынков может произойти уже в ближайшее время.

Государство обязало местные власти активно развивать этот народный формат торговли. Получится ли в Бийске поднять рынки на новый уровень и что для этого нужно?

Торговые сети выживают рынки

Решение возродить рыночную торговлю в стране возникло не случайно. Прошлый, 2020 год, показал, что рыночная торговля начала угасать. По данным «Российской газеты», оборот малой продуктовой розницы сократился на 10-20 %. На этом фоне существенно выиграли крупные торговые сети, как говорит финансовая статистика.

А рынок – это не только заработок для мелких производителей, но и возможность обеспечения населения свежими и натуральными продуктами непосредственно рядом с домом

Поэтому на уровне государства принят целый ряд решений, который предписывает регионам развивать рыночную торговлю. Делать это местные власти должны за счет устранения административных барьеров и расширения перечня разрешенной к реализации продукции, увеличив при этом количество рынков и ярмарок и предоставив продавцам своей продукции для этого места с наибольшей проходимостью людей. Для реализации всех этих мер местным и региональным властям дано не больше двух месяцев.

Точки ярмарочного притяжения

Сегодня в городе Бийске активно работают рынки в основном в трех микрорайонах города. Обрисуем плюсы и минусы каждого из них.

Самый традиционный – это Центральный рынок. Торговля велась на этом месте еще до революции. И сегодня эта площадка не утратила своего значения. Но основная торговля круглый год ведется в основном в закрытом помещении. В холодное время года уличные торговые ряды в основном пустуют. За последнее время популярность Центрального рынка как места торговли снижается. Среди объяснений причин – удаленность от основных спальных районов города и сужение ассортимента именно со стороны частников.

Район «Детского мира» сегодня можно считать мини-рынком. В обычные дни там в торговых рядах присутствует обычно всего несколько продавцов. Существующие рядом торговые центры и павильоны за последнее время оттянули на себя большую часть клиентов. В самих рядах в сезон овощей можно купить местные овощи, фрукты и ягоды, а вот мясомолочные продукты здесь в основном отсутствуют.

Еще одно историческое рыночное место — Вокзал — сегодня владеет двумя торговыми площадками. Одна из них расположена во дворах за известным в свое время магазином «Танюша», а другая — возле ТК «Модный». Рынок во дворах – является одним из лидеров ярмарочной торговли. Продавцы за прилавками здесь есть круглый год и потребитель может купить довольно широкий ряд продуктов питания. Это и ягоды-грибы, и соления, и корнеплоды. Причем особенностью этого рынка является его круглогодичность.

Бийским рынкам не хватает только благоустройства и привлекательного оформления.

Другой небольшой рынок возле ТК «Модный» и трамвайных путей носит все-таки более сезонный характер. Зимой там можно купить в основном овощи длительного хранения, ягоды и грибы, а также овощную продукцию местных бабушек.

Отдельного разговора заслуживает рынок в районе АБ. Сегодня, это, пожалуй, самый развитый рынок в городе Бийске. Именно здесь в выходные дни представлен наиболее широкий ассортимент продуктов не только из города, но и ближайших сел. Здесь в выходной ярмарочный день можно купить и курятину, и деревенские яйца, и творог. Кроме этого, есть и мясная продукция, включая домашнее сало, вареники и холодец. В теплое время года на этот рынок уже с раннего утра с ближайших огородов приносят свою продукцию и бабушки. Ведь прямо рядом с этим микрорайоном расположено одно из крупнейших садоводств города.

Вкусный омлет начинается с похода на рынок

У местных продуктовых рынков – своя целевая аудитория. Молодежь, конечно, не так часто пользуется этим форматом торговли. Исключение составляют мамы с детьми, которые придерживаются здорового образа жизни. Ольга – одна из них. У нее трое детей, и рынки она посещает регулярно:

— В основном я посещаю рынок АБ и на Вокзале. Покупаю на рынке для детей молочную продукцию – сливки, творог, молоко. Я понимаю, что риски подцепить какое-нибудь заболевание через эту продукцию выше, чем через магазинную. Но свежесть и качество не сравнить! Поэтому я решила проблему для себя так, что всю продукцию термически обрабатываю. В результате мои дети получают и пышный настоящий омлет, и ароматные сырники из деревенского творога.

Еще одна частая категория покупателей на рынках – это люди пожилого возраста. Рассказывает пенсионерка Нина Федоровна:

— Я каждую неделю хожу на рынок и покупаю там молочные продукты и мясо. Все-таки курятине из деревни я доверяю больше! Беру всего понемногу, на неделю мне хватает. И, например, молоко и мясо в магазинах я вообще не покупаю.

Туристы обожают наших бабушек-огородниц

Как известно, особый расцвет на рынках города начинается с приходом тепла. В это время там становится больше и покупателей, и продавцов. А еще туда любят заходить гости города. За бийскими помидорами, местными яблоками и зеленью многие не ленятся заехать, даже сделав круг по городу. Вообще любовь гостей к бийским рынкам – это особый разговор. К бийчанке Татьяне каждое лето приезжают гости из Мурманска и каждый их день начинается с похода на рынок:

— Они начинают утро с пробежки по лесу, а потом семьей идут на рынок. Им там все нравится. И разнообразие, и свежесть продуктов. И бабушки наши милые! Они с одной договорились, так она им каждый день из огорода всяких листьев на чай приносила. Они считают, что у нас здесь почти курорт. По их мнению, бийским рынкам не хватает только благоустройства и должного оформления.

Как может выглядеть рынок

Москва для регионов во многом – законодательница мод. Поэтому особенно интересно узнать, как столица будет развивать формат рыночной торговли. Так уже в ближайшее время число круглогодичных ярмарок в Москве увеличится в полтора раза. Как пример таких рынок называется ярмарка, под которую специально выделили место сразу у выхода одной из станций метро. Сама торговля идет в ярмарочном павильоне, оформленном в купеческом стиле. Рассчитан это павильон на тридцать торговых мест, из которых на одиннадцати торгуют овощами и фруктами, на десяти — мясом и молоком, а на остальных — рыбой, хлебом, кондитерскими изделиями и другими продуктами.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что и в условиях пандемии такие круглогодичные ярмарки не только обеспечивают москвичей свежими продуктами, но и продолжают играть роль общественных центров своих районов. Фестивали в городе пока временно не проводятся, но рядом с ярмарками этой зимой везде открылись катки с искусственным льдом. В летнее время эти катки могут стать роллердромами. Может, полное копирование Бийску этого проекта и не потянуть, но совместить местный рынок и место отдыха – вполне под силу.

Сколько экономит погребок: бийчане делятся способами запасти продукты на зиму

08:51, 18.09.2020 4902

Бийский рабочий