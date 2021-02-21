Бийск: Торговый двор «Аникс» поздравляет с наступающим Днём защитника Отечества

1

В начале года сотрудники компании «Аникс» задумались, как же поздравить своих покупателей с праздниками 23 февраля и 8 марта.

Из разговоров с людьми стало понятно: больше всего их радует личное участие и внимание, а особенную радость доставляют детские творческие работы. В пример приводили Новый год, когда в каждом магазине «Аникс» дети участвовали в конкурсах — приносили рисунки и поделки, из которых рождались целые выставки в торговом зале.

Так, в начале февраля «Аникс» объявил о конкурсе «Это рисунок мальчишки и это рисунок девчонки». Дети сотрудников и маленькие покупатели, приносили свои творческие работы! Далее худкомитет выбрал лучшие, и по их мотивам была создана уникальная серия открыток к 23 февраля и 8 марта. Авторам лучших рисунков, конечно же, полагается подарок.

В праздничные дни сотрудники магазинов будут вручать своим постоянным покупателям открытки, пропитанные теплом и особенной историей.Помимо этого, команды магазинов приготовили и другие праздничные события, специальные предложения подарков и угощения для любимых мужчин! С праздником!

Бийский рабочий