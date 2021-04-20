Бийск: Только не это: морозы до -15 градусов придут в Алтайский край в ближайшее время

3

По данным алтайских синоптиков, в регионе в ближайшие трое суток по ночам будет по-зимнему морозно.

Как сообщают в Алтайском ЦГМС, ночные температуры в крае будут опускаться ниже -10…-15 градусов.

20 апреля

Так, в ночь на вторник, 20 апреля, в Алтайском крае ожидается от -5 до -10 градусов мороза, по северным районам и до -15 градусов. По востоку края возможны осадки в виде снега или мокрого снега с дождем. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем во вторник в Алтайском крае от -2 до +3 градусов. Преимущественно без осадков, местами по востоку возможны небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

21 апреля

В ночь на среду температура так же будет морозной – от -5 до -10 градусов, местами до -15. Преимущественно без осадков, местами по северо-западу Алтайского края небольшой снег или мокрый снег с дождем. Ветер северный с переходом на северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем 21 апреля на Алтае температура от +2 до +7 градусов. В отдельных районах небольшой снег, мокрый снег с дождем. Ветер северный с переходом днем на юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

22 апреля

В ночь на 22 апреля в Алтайском крае станет немного «теплее» — от -2 до -7 градусов мороза, но в предгорьях возможны морозы до -12. Местами снег, мокрый снег с дождем. Ветер северный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в четверг температура от +4 до +9 градусов тепла. Местами возможен снег, мокрый снег с дождем. Ветер северный, 6-11 м/с, местами возможны порывы до 16 м/с.

Синоптики предрекли Алтайскому краю холодный май

14:07, 17.04.2021 802

Бийский рабочий