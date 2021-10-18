Бийск: Тоже играют в футбол: в Бийске прошел футбольный фестиваль для девочек

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В Бийске на стадионе «Юбилейный» состоялся очередной Всероссийский фестиваль детского футбола.

На этот раз участницами спортивного праздника стали юные бийчанки 2013-2014 годов рождения. Всего в фестивале приняли участие 82 девочки из 10 общеобразовательных школ города Бийска (СОШ № № 1.3,5,6, 9,19,25,40,41, кадетская школа).

Фестиваль прошёл в игровой форме. Каждый спортивный этап был разработан с учётом возраста участниц и при этом содержал базовые элементы футбола. Дети могли проявить свои таланты в ударах мяча по воротам, ведении мяча, командной работе, точности передачи.

По окончанию фестиваля всем участникам были вручены сертификаты. После этого мероприятия школа начала формирование ещё одной команды девочек.

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14:19, 08.09.2021 2254

Бийский рабочий