Бийск: Точно по графику: реки в Алтайском крае вскроются в первой декаде апреля

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Разрушение ледяного покрова возможно в первой декаде апреля – алтайские синоптики говорят о числа после 10-12 апреля.

Как уточняется, по предварительным прогнозам Росгидромета на 1 апреля, из-за сильных осадков осенью и зимой «гидрологическая обстановка ожидается сложная».

Первая волна половодья в предгорьях Алтая на севере Республики Алтай начнется на стыке марта и апреля, развитие ожидается во второй декаде апреля. По словам начальника Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александра Люцигера, ожидать повторения паводковой ситуации 2018 и 2014 года не следует.

Еще в самом начале года специалисты предрекали в Алтайском крае серьезный паводок, но сейчас ситуация изменилась.

— Прогноз поменялся из-за погодных условий, — рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю Николай Егоров. – По прогнозам ожидалось, что март будет намного теплее. Сейчас сроки паводка сдвинулись к средним многолетним наблюдениям, то есть, вскрытие рек на Алтае произойдет ориентировочно после 12 апреля.

Специалисты поясняют, что все будет зависеть от погоды – если будет «хороший плюс», то ожидается большой подъем воды, если температуры будут довольно умеренными, то паводок пройдет спокойно.

Как правило, Обь просыпается только к середине апреля. А вообще за последние сто лет самым рекордным был ледоход 2014 года, тогда к 1 апреля река полностью очистилась ото льда. А самый поздний ледоход был 24 апреля 2004 года.

Как сообщалось, в этом году в Сибири в зону подтопления могут попасть более 700 населенных пунктов, в которых проживают 180 тыс. человек.

Кстати, в прошлом году в Бийске 3 апреля лед на Бии уже отошел от берегов, образовав закраины – скопления талой воды между берегом и краем льда на реке. А уже 4 апреля по Бии пошел лед.

На реках в наших широтах обычно бывает два ледохода – весенний и осенний. Весенний ледоход начинается с подвижек ледяных полей. Масса льда, участвующая в весеннем ледоходе, значительно больше, чем в осеннем. Поэтому весенний ледоход отличается бурным характером, сопровождается заторами, затоплением берегов. Ледяная масса весеннего ледохода – это обломки ледяного покрова, т.е. крупные льдины и даже ледяные поля.

Напомним, в 2019 году ледоход на Бии начался 6 апреля, а вот в 2018 году – только после 14 апреля.

Несмотря на карантин, на пляжах города полно бийчан, любующихся ледоходом

18:25, 07.04.2020 1387

Бийский рабочий