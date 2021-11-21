Бийск: То в жар, то в холод: какая погода будет на Алтае в последнюю неделю ноября

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Резкая смена температур и сильные ветры с метелями ожидают жителей Алтайского края с 22 по 28 ноября

Воскресное утро станет последним холодным днем перед пятидневной оттепелью – ночью и в утренние часы 21 ноября ожидается от -14 до -16 градусов. А вот понедельник начнется с резкого повышения температуры и сильного ветра.

Так, по данным Алтайского ЦГМС, в начале недели на большей части территории региона ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами ожидаются метели и гололёдные явления. На дорогах сильная гололедица. Кроме того, ожидается усиление ветра. Он будет южным со скоростью 7-12м/с, но местами порывы могут достигать 18-23 м/с.

В целом на неделе с 22 по 28 ноября возможен разброс температур от -14 до +4 градусов. Осадки будут практически каждый день – в виде дождя и мокрого снега. Самым холодным днем станет суббота, 27 ноября, когда температура опустится до -11 градусов в дневное время. Довольно прохладным будет и воскресенье, 28 ноября.

Согласно прогнозам, снегопады стоит ждать во вторник, среду, четверг (в этот день обещают дожди в течение всего дня, очень сильную гололедицу) и пятницу. При этом со вторника по четверг ночи тоже будут по-зимнему «теплыми» — от -2 до -4 градусов.

Не будет неделя «спокойной» и в плане ветра – в понедельник обещают до 23 м/с, будет сильно дуть в четверг и в пятницу – погода снова будет меняться с плюсовой на минусовую.

Синоптики говорят, что погода в ноябре славится неустойчивым характером – после морозов приходят оттепели, однако, к началу декабря температурные скачки стабилизируются – зима перейдет на уверенный «минус» — как в дневное, так и в ночное время.



В Бийске из-за сильной метели некоторые школьники пропустили занятия

11:40, 18.11.2021 1897

Бийский рабочий