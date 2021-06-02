Бийск: Тимофей Огуречник: что нужно сделать 2 июня, чтобы уродились хорошие огурцы

0

В церковном календаре это день почтения памяти святого Тимофея

Другие названия праздника: «Тепловей», «Огуречник», «Огородное прясло». День Тимофея в народе прозвали Грядочником потому, что он приходил на фазу активных огородных работ.

С этого дня начинали высаживать огурцы, а в некоторых регионах России хозяйки уже срывали первый огурчик. По приметам посадку огурцов производят скрытно, даже от домашних, кто не участвует в посадке. Особенно скрывают первую грядку, а затем первый выросший огурец. Считается доброй приметой и знаком, если во время посадки огурцов звонко поет петух, а особенно хорошо, если он прокричит не менее трех раз.

В старину верили, что если плети растений желтеют – значит, урожай сглазили недобрые соседи, а горький вкус некоторых огурцов связывали с прямым действием солнечных лучей на плоды. Однако горечь могла появиться и, наоборот, из-за очень влажного и холодного лета.

Чтобы овощи были сладкими, их укрывали листьями. В жаркую погоду огурцы поливали дважды в день.

Именины на 2 июня отмечают Александр, Алексей, Владимир, Иван, Никита и Тимофей.

Народные приметы на 2 июня

Как долго в этот день идет дождь, столько же продержится солнечная погода летом.

Если на Тимофея Грядочника льет ливень, значит, через 6 месяцев того же числа будет сильный снегопад.

Если 2 июня солнце взойдет в ясном небе, то богатого урожая огурцов не будет, а вот если в тучках, то огурцов будет столько, что их некуда будет девать.

На ели много шишек – к изобилию крыжовника и огурцов.

Если в этот день лягушки хором расквакались, то они непременно наквакают большой урожай огурцов.

Несмотря на старт сезона и аномальную жару, в Бийске пока нельзя купаться

16:09, 01.06.2021 518

Бийский рабочий