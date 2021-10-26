ГОРНЯК22 26.10.2021
Алтайский край

Бийск: Тяжело болеют чаще лже-привитые: коротко о ситуации с COVID на 26 октября

Горняк22
12 часов Ago

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Гинцбург заявил, что привитые люди, тяжело заболевшие COVID, как правило имеют поддельный сертификат.

  • Директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что около 80% граждан, которые говорят о том, что привились «Спутником V», но при этом заболели новой коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, купили сертификат о вакцинации. Проверить, вакцинировался человек или нет, можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата, сообщает ТАСС.
  • COVID-19 за сутки заболели 37 930 россиян, что стало новым рекордом. Выздоровели — 20 690.
  • За последние сутки от коронавируса в России умерли 1069 человек.
  • Глава Роспотребнадзора Анна Попова: пока точно неизвестно, какой уровень антител способен обеспечить защиту от коронавируса.
  • Попова предложила повысить штрафы за нарушение санитарных норм до такой степени, чтобы их «не хотелось платить».
  • Россия еще не достигла пика четвертой волны коронавирусной инфекции, заявил «Интерфаксу» главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, профессор Владимир Чуланов.
  • Правительство подготовило первый проект постановления о поддержке пострадавшего от пандемии бизнеса после введения нерабочих дней. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин.

Тяжело болеют чаще лже-привитые: коротко о ситуации с COVID на 26 октября1

Владимир Путин дал ряд новых поручений по борьбе с COVID

17:07, 25.10.2021 944

Бийский рабочий

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