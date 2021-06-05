Бийск: Территория прошлого: аттракционы горсада Бийска представляли опасность для детей

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Специалисты Прокуратуры и Гостехнадзора проверили качели и карусели бийского горсада.

В первую очередь, представители Прокуратуры и Гостехнадзора интересовались техническим состоянием детского оборудования, в том числе игровой, надувной и иной техники.

«Мы сюда не кататься пришли!»

Раньше бийский горсад был одним из любимых мест для веселого отдыха детей и взрослых: таких масштабных и разнообразных каруселей нет больше нигде в городе и по сей день. Но в нстоящее время Горсаду необходим капитальный ремонт и, как считают его посетители, «адекватные ценники».а

– Здесь все какое-то облезлое, обшарпанное, грязное, заброшенное и скрипучее, – жалуются посетители. – Если честно, порой даже страшно за детей, которые катаются на аттракционах. При этом, ценник ставят довольно высокий, но что поделать, каруселей в городе больше нет.

Некоторые взрослые бийчане могут сказать: на этих каруселях еще я в детстве катался! И это пугает, потому что эстетика и, самое главное, безопасность всех сооружений здесь – под большим вопросом.

– Городской сад – это территория прошлого. Это почти кладбище каруселей, которые, как ни странно, еще работают и радуют своих посетителей. Если раньше я думала, что у нас в Новосибирске старые аттракционы, то в Бийске я усомнилась в этой мысли. Потому что старее бийских быть просто не может. Однако они работают, – удивляется бывшая бийчанка. –Лишь бы аттракционы хот кто-нибудь проверял на пригодность к катанию. Этот вопрос, пожалуй, беспокоил меня в июле 2012 больше всего.

Словно в ответ на беспокойство – плановая проверка всех игровых сооружений и аттракционов госада, инициированная Прокуратурой.

Виктория Горовая, помощник прокурора г. Бийска:

– Прокуратурой города проводится проверка исполнения федерального законодательства при эксплуатации детского надувного оборудования иной аттракционной техники на территории города. При проведении проверки участвуют специалисты Гостехнадзора Алтайского края. В ходе проверки будет дана оценка техническому состоянию игрового оборудования, надежности его крепления, возможности эксплуатации в экстремальных погодных условиях, наличию ограждений, средств пожаротушения и медицинской помощи, аттестации у операторов оборудования.

При наличии оснований, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, виновные лица будут привлечены к установленной законом ответственности.

Проверка предполагала обход каждого аттракциона: если его техническое состояние надлежащее, документация в нормальном состоянии и нарушения устранимы, то оснований для запрета деятельности не было. Трещина на стреле, прорыв в батуте – и аттракцион получает предписание на закрытие. Если же предписание игнорируется, Прокуратура инициирует обращение в суд.

Организаторы аттракционов услужливо предлагают комиссии: «Можете и сами прокатиться!». На что получают ответ: «Мы сюда не кататься пришли!»

Лебеди в масле, гвозди в кресле

И действительно, прокатиться на некоторых аттракционах захочет разве что только тот, кто очень любит экстрим.

Например, на качели «Емеля» отсутствуют два болта и сетка. По словам специалистов, все качели с цепями должны по ГОСТу быть проштампованы: на каждом звене указан его производитель. В то время как в привычной «горсадовской» карусели-цепочке не исключается даже «застревание частей тела».

Где-то ремень безопасности не в надлежащем виде, где-то на сиденье торчит гвоздь или не закреплена плашка. А возле основания карусели лежит какой-то трос, который, конечно же, по технике безопасности, там быть не должен.

– Особое внимание мы обращаем на наличие креплений, деформацию металлических конструкций и эксплутационную документацию, рассказывает Максим Божок, начальник инспекции главный государственный инженерный инспектор Гостехнадхора г.Бийска и Бийского района. – У аттракциона лебедь отсутствует стопорный шплинт, он крепится к штанге, которая поднимает самого лебедя. Не заизолированы провода –такого быть вообще не должно. Почти на всех информационных табличках не хватает года выпуска аттракциона, также должно быть указано техническое освидетельствование данного аттракциона и следующий срок его проверки.

Закрыть аттракцион прям так, сразу – не может никакая комиссия. Однако если предписание не будет выполнено, последует обращение в суд.

После зимы многие аттракционы явно не в форме: у основания «Лебедей» подбегает масло. «Еще и экологов нужно позвать», – шутят члены комиссии.

Будут работать, несмотря ни на что

Чтобы зарегистрировать одну карусель, в среднем нужно собрать 18 разных наименований документов. Основной, конечно – это техническое освидетельствование от специализированной организации, которая должна приезжать и проверять состояние карусели или батута.

– На данный момент, мы можем проверять только так: пришли, посмотрели, увидели, составили акт проверки, выписали предписание, – поясняют проверяющие.

Двигаясь по парку, от карусели к карусели, делают замечания:

– Здесь швартовочные элементы должны быть натянуты под углом от 30 до 45 градусов. А они оторваны. У батута почти все хорошо: есть ограждения, которые препятствуют доступу посторонних лиц. Все в порядке и с первичными средствами пожаротушения и оказания первой медпомощи.

Батут тут и правда хорош, в отличие от «собратьев» возле ТЦ: он от новосибирского производителя, «не Китай», есть и сертификат соответствия есть.

Все указанные комиссией нарушения устранят в ближайшее время, чтобы табличка «Парк временно закрыт» не испортила каникулы юным бийчанам.

Бийский рабочий