Бийск: Террористы взяли вирус на вооружение: коротко о ситуации с COVID на 7 октября
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Совбез сообщил о новой тактике террористов по распространению COVID-19
- В России выявили 25 133 новых случая COVID-19 за сутки, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных составляет 7,6 млн. Всего выздоровели более 6,7 млн человек, умерли свыше 212 тыс. За сутки зафиксировали 929 смертей.
- В России впервые за сутки умерли от COVID-19 более 900 человек. Исторические рекорды по числу смертей от COVID-19 зафиксированы за последние сутки сразу в нескольких регионах России. При этом в Москве и Петербурге прежние пики пока не достигнуты. В Алтайском крае за последние сутки с диагнозом «коронавирусная инфекция» также умерло рекордное с начала пандемии количество человек – 29.
- Методы работы террористов изменяются вместе с обстановкой в мире, считают в Совете безопасности России. Умышленных наездов автотранспортом стало меньше, зато отмечены случаи преднамеренного увеличения заболеваемости COVID-19. Спецслужбы некоторых стран мира уже отметили случаи, когда террористические организации используют заболевших граждан для умышленного увеличения количества зараженных коронавирусной инфекцией.
- Россия близка к преодолению «негативного рубежа» в 30 тыс. заразившихся коронавирусом в среднем в сутки, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. С начала сентября рост заболеваемости составил больше 30%.
- За последние сутки в России выявлено 25 133 новых случая заражения COVID-19.
- Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко: я уверена, что общефедерального локдауна не будет. Что касается субъектов Федерации, они принимают меры в зависимости от конкретной ситуации в каждом регионе, цитирует ТАСС.
- В Кремле назвали введение локдауна из-за COVID-19 нежелательным сценарием. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут «Известия».
- Ученые назвали влияющие на выживаемость при тяжелом течении COVID факторы. Смертность при тяжелом течении коронавируса можно предсказать на основе трех ключевых показателей крови. Основной из них — уровень антител к спайковому белку вируса SARS-CoV-2, пишет РБК.
- Служба здравоохранения штата Колорадо в США объявила, что теперь пациентам, не прошедшим вакцинацию против коронавируса, будут отказывать в пересадке органов «практически во всех случаях».
- Правительство России обсуждает появление статуса региона, свободного от коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным. Ожидается, что эта мера будет связана с последующим стимулированием регионов, предоставлением грантов, которые будут направляться на решение региональных проблем по предложениям населения, сообщает РБК.
Суточная смертность пациентов с COVID в Алтайском крае побила рекорд
15:02, 06.10.2021 1160