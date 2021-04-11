Бийск: Тёплые выходные: афиша мероприятий Бийска на 10 и 11 апреля

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Завершилась рабочая неделя. Утро субботы – прекрасное время, чтобы распланировать развлечения на выходные дни

КОСМИЧЕСКИЕ ВЫХОДНЫЕ В ПЛАНЕТАРИИ

В это воскресенье в Бийском планетарии для бийчан организуют обширную и увлекательную программу, посвященную Дню космонавтики и 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. Но перед этим, в субботу 10 апреля в планетарии ждут бийчан на просмотр звездного неба в телескоп – мероприятия начнутся 10 апреля с 21.00 (по предварительной записи).

11 апреля в 11.00 – развлекательная программа для дошкольников «Школа Миртика» на тему «Человек в космосе».

11 апреля в 12.00 – лекция в планетарии «Космос для всех»

11 апреля в 12.00 – мастер-классы для детей: «Пластилиновый космос» (для детей 5-7 лет), «Ракета с пусковой установкой» (для детей 7-9 лет), «Необычная планета» (ИЗО, для детей 7-1 лет).

11 апреля в 15.00 – интеллектуальная игра «Космический квизантип».

11 апреля в 17.00 – запуски моделей ракет за спорткомплексом «Заря».

Рвутся в небо: в Бийске пройдут соревнования по ракетомодельному спорту

10:51, 09.04.2021 387

10 АПРЕЛЯ, СУББОТА

10.00 — Епархиальная выставка детского декоративного творчества и изобразительного искусства «Пасхальный сувенир», Бийская епархия. Вход бесплатный. Где: КСЦ, ул. Льнокомбинат, 22, зеркальный зал.

12.00 – Волшебная сказка «Госпожа Метелица». Где: Бийский драматический театр, ул. Советская, 25.

12.00 – Мастер-класс «Весенние журавлики». Где: Городской дворец культуры, ул. Горно-Алтайская, 56.

14.00 — Торжественная концертная программка, посвященная Дню народного дружинника, вход бесплатный. Где: КСЦ, ул. Льнокомбинат, 22.

17.00 – Комедия «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Где: Бийский драматический театр, ул. Советская, 25.

19.00 — Концертная программа Татьяны Тишинской. Где: Городской дворец культуры, ул. Горно-Алтайская, 56, паркетный зал.

Акция «Тотальный диктант» в Бийске 10 апреля пройдет в бизнес-центре

10:13, 07.04.2021 661

11 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

10.00 — Епархиальная выставка детского декоративного творчества и изобразительного искусства «Пасхальный сувенир», Бийская епархия. Вход бесплатный. Где: КСЦ, ул. Льнокомбинат, 22, зеркальный зал.

12.00 – Домашняя сказка «Кот Леопольд». Где: Бийский драматический театр, ул. Советская, 25.

12.00 – Заседание клуба «Книголюб». Вход бесплатный. Где: Городской дворец культуры, ул. Горно-Алтайская, 56, кафе.

17.00 – Не маленькая трагедия «Медный всадник». Где: Бийский драматический театр, ул. Советская, 25.

ВЫСТАВКИ

Городская художественная выставка «6 этаж», Бийское отделение СХ Алтайского края. Где: Выставочный зал, ул. Васильева, 36, с. 10.00 до 17.00.

Выставка «История стеклянной посуды». Где: Бийский краеведческий музей, исторический отдел, ул. Ленина, 134, с 10.00 до 17.00.

Выставка предметов из фонда Бийского краеведческого музея «Удивительный мир Востока». Где: Бийский краеведческий музей, исторический отдел, ул. Ленина, 134, с 10.00 до 17.00.

Выставка картин из фондов музея, приуроченная к Международному дню памятников и исторических мест «Город на берегах Бии». Где: «Музей Чуйского тракта», ул. Советская, 45, с 10.00 до 17.00.

Персональная выставка Марины Уткиной «Солнечно» (этнографика, живопись, декоративные панно). Где: галерея «АлтайТалантБийск», ТК «Модный», 4 этаж. Вход свободный.

НОВИНКИ КИНОПРОКАТА

«Мортал Комбат»

Боец MMA Коул Янг, постоянный участник поединков за деньги, ничего не знает о своем происхождении, и уж тем более не подозревает, почему император Внешнего Мира Шан Цзун отправил за ним своего лучшего бойца, криоманта Саб-Зиро. Беспокоясь о безопасности своей семьи, Коул отправляется на поиски Сони Блейд по указанию Джакса, майора вооруженных сил, у которого есть такая же странная отметка в виде дракона, какую Коул носит с рождения. Коул оказывается в храме Лорда Рейдена, Старшего Бога и защитника Земного Царства, он предоставляет убежище тем, кто носит метку дракона. Коул начинает тренироваться вместе с опытными бойцами Лю Каном, Кун Лао и Кано. Ему предстоит сразиться вместе с чемпионами Земли против врагов из Внешнего Мира. 18+

Фантастика, Австралия-США, в прокате до 21. В ролях: Льюис Тан, Джо Таслим, Джессика МакНэми, Хироюки Санада и др.

«Будь моим Кириллом»

Неуверенная в себе девушка Саша врет семье, что встречается с красавчиком Кириллом, хотя он – всего лишь ее тренер по бегу, с которым она боится даже заговорить. Муж сестры Паша знает правду, но у него и своих проблем хватает — у них с женой уже год не было секса. Записавшись вместе на беготерапию, Саша и Паша решают, что смогут убежать от проблем вместе. 16+

Романтическая комедия, Россия, в прокате до 21 апреля. В ролях: Виталийс Семёновс, Анастасия Евграфова, Анна Антонова, Иван Мулин и др.

«100 % Волк»

История о Фредди Люпине, наследнике семьи оборотней. Отчаянно желая стать оборотнем, Фредди шокирован, когда в свой 13-й день рождения он оборачивается не волком, а… пуделем. 6+

Мультфильм, Австралия, в прокате до 21 апреля. Роли дублировали: Александр Гудков, Ольга Бузова, Клава Кока.

ТАКЖЕ В ПРОКАТЕ

«В ринге только девушки», комедийный боевик, США, в прокате до 14 апреля. 18+

«Майор Гром: Чумной Доктор», боевик, Россия, в прокате до 14 апреля. 12+

«Маша», драма, Россия, в прокате до 14 апреля. 16+

«Ученик экзорциста», ужасы, США, в прокате до 14 апреля. 18+

«Годзилла против Конга», фантастика, США, в прокате до 14 апреля, 12+

«Поступь хаоса», фантастика, США, в прокате до 14 апреля, 16+

«Пальма», семейный фильм, Россия, в прокате до 14 апреля, 6+

«Райя и последний дракон», мультфильм, приключения, США, в прокате до 14 апреля, 6+

Русский комикс: на экраны вышел блокбастер «Майор Гром: Чумной доктор»

19:56, 03.04.2021 779

Бийский рабочий