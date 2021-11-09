Бийск: Тепло и горячую воду отключат 9 ноября в поселках Сорокино и Молодежный

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Под отключение подпадают школы, соцобъекты и 90 домов

Завтра, 9 ноября с 10-00 до 16-00 часов будут отключены тепло и горячая вода в 90 жилых домах, 2-х школах и 5-ти социальных учреждениях поселков Молодежный и Сорокино, сообщает пресс-служба СГК Бийск.

— Специалисты теплосетевого подразделения СГК будут устранять дефект на тепломагистрали №4, который сегодня был обнаружен во время планового обхода территории бийской промзоны. Если работы удастся выполнить раньше, подача ресурса потребителям будет восстановлена до заявленных сроков. Заранее приносим извинения за причиненные неудобства, — рассказали в компании.

Адреса, попавшие под отключение:

Ул.2-я Красносельская, 10, 4, 6, 8;

Ул.Гайдара, 10, 14, 16, 3, 4, 43, 43 А;

Пгт.Сорокино, 43/1, 43Б, 43В, 45, 5;

Ул.Коммунистическая, 10, 2, 4, 7, 7А, 9;

Ул.Корчагина, 9;

Ул.Красносельская, 1, 10А, 11, 12А, 12Б, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 4/1, 4А, 5, 6, 7, 8А, 9;

Ул.Майская, 13, 14А, 15, 16, 18, 20, 3;

Ул.Мирная, 3, 4, 5, 5/1, 6, 7;

Ул.Новаторская, 7, 8;

Ул.Попова, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9;

Ул.Правобережная, 12, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 32А, 34А, 34Б, 34В;

Ул.Приречная, 1, 1/1, 12, 2/1, 2/2, 2/3, 2/7, 3, 3/2, 3/4, 4, 74, 77А, 81, 9, 1/3;

Промзона, 1;

Ул.Славгородская, 72, 74;

Ул.Стадионная, 1, 10, 11, 2, 4, 6, 8, 9;

Ул.Циалковского, 1, 4;

Ул. Юности, 46, 69.

80 тысяч тонн в запасе: в Бийске за праздники не было сбоев в подаче тепла

15:38, 08.11.2021 446

Бийский рабочий