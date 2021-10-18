Бийск: Теплый плед и любимая кружка: пять рецептов самых уютных осенних напитков
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В прохладный осенний день хочется согреться каким-нибудь сладким напитком.
Как спастись от осенней хандры и нехватки витаминов? Выпить горячего чаю! Ну а если простой чай уже изрядно надоел и не поднимает настроение — стоит поискать рецепты поинтересней. БР приготовил список осенних напитков, согревающих и идеально подходящих для создания уютной обстановки.
Чай масала
Это напиток, который традиционно готовят в Индии и близлежащих странах. Его согревающий вкус дарит заряд бодрости и хорошего настроения.Теплый плед и любимая кружка: пять рецептов самых уютных осенних напитков
Чай масала предполагает самый простой состав:
- Чай. Желательно чёрный крупнолистовой индийский
- Набор специй. Можно взять любые любимые варианты специй тёплых сортов. Например: корицу, кардамон, имбирь, гвоздику, чёрный перец, шафран, базилик, бадьян, лемонграсс.
- Молоко. Для этого напитка понадобится свежее молоко средней жирности (не выше 2,5 %). Но можно выбирать молочную добавку по своему вкусу. Некоторые, например, разбавляют молоко водой, прежде чем добавить его в оригинальный чай масала.
- Подсластители. Традиционно используют сахарный песок, тростниковый или известный в народе коричневый сахар.
Апельсиновый чай с имбирем и корицей
Пряный аромат настоя в сочетании цитрусовым вкусом и сладким малиновым ароматом делает этот напиток идеально подходящим к прохладной погоде.Теплый плед и любимая кружка: пять рецептов самых уютных осенних напитков
Приготовить его просто, а все необходимые ингредиенты вполне могут уже быть у вас на кухне:
- Засыпьте сушеный чай в заварочный чайник, бросьте палочку корицы, пару гвоздик и пару звездочек аниса. Залейте горячей водой. Очистите кусочек имбиря, нарежьте ломтиками и добавьте в чайник.
- Оставьте настояться на 5 минут. Добавьте ломтики апельсина (заранее обдайте кипятком) и сок малины. Если вы хотите сладкую версию — добавьте мед.
- Разлейте по стеклянным чашкам и украсьте долькой апельсина или лимона.
Медовый глинтвейн
Когда речь идет об осени и уюте, не обойтись без глинтвейна. Глинтвейны с добавлением меда обладают ярко выраженным согревающим эффектом. Такие горячие напитки намного слаще, чем обычные глинтвейны, поэтому часто для выравнивания вкуса в них добавляют лимонный или апельсиновый сок, либо трут лимонно-апельсиновую цедру. Медовые глинтвейны – это отличный способ повысить иммунитет и избавиться от симптомов начинающейся простуды.Теплый плед и любимая кружка: пять рецептов самых уютных осенних напитков
Латте с халвой
Еще один уютный напиток, который понравится любителям сладостей:
- Сварите кофе.
- Взбейте в блендере 150 мл молока с халвой до однородной консистенции.
- Перелейте в сотейник, добавьте мёд и доведите практически до кипения, постоянно взбивая молоко венчиком. Снимите с огня.
- Оставшееся молоко взбейте в пенку при помощи капучинатора или френч-пресса.
- Осталось «собрать» латте: в глубокий стакан влейте сначала кофе, потом молоко с халвой, а сверху аккуратно выложите пенку.
Подавать напиток советуют сразу, посыпав сверху небольшим количеством мелкой крошки халвы.
Кофе с карамелью
Лишний раз напоминать о том, что сладости понимают настроение даже в холодный осень день, думаем, не стоит. Поэтому предлогаем к любимому кофе добавить немного сладкой карамели. Насыщенный вкус и аромат карамели – идеальный напиток для сладкоежки.Теплый плед и любимая кружка: пять рецептов самых уютных осенних напитков
- На дно турки всыпьте сахар и растопите на медленном огне.
- Доведите до кипения воду.
- В растопленный сахар влейте кипяток.
- Добавьте кофе и сварите его.
- Перед подачей в кофе можно добавить взбитое молоко или оставить напиток черным.