Бийск: Теперь понятно: на отремонтированной ул. Советской в Бийске нанесли разметку

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На Зеленом Клине появилась выделенная полоса для маршрутных транспортных средств

В субботу, 9 октября дорожники нанесли новую разметку на улице Советской на Зеленом Клине. Дорогу здесь отремонтировали минувшим летом, а вместе с тем немного поменяли правила движения и перенесли остановки общественного транспорта.

Знаки, висевшие над дорогой пока сняли, а обозначения нарисовали прямо на асфальте — здесь появились стрелки.

Новая разметка на перекрестке ул. Советская — Стахановская Фото: Скриншот камер "Сотрудник"

Для автомобилей, движущихся в сторону Вокзала, на перекрестке улиц Советской и Стахановской теперь выделено сразу четыре полосы. Крайняя правая — предназначена для тех, кто поворачивает направо, крайняя левая — для тех, кто едет налево, а две другие полосы выделены для движения прямо.

Тем же, кто едет в противоположную сторону придется ютиться лишь на двух полосах. Причем, после проезда перекрестка водителям следует держаться правее, так как левая полоса упирается во встречку. Это решение, к слову, многие водители не оценили, а некоторые до появления разметки просто не замечали сплошной и ехали по встречной.

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Кроме того, теперь на Зеленке появилась выделенная полоса для маршрутных транспортных средств. Она обозначена буквой «А» на асфальте. Эта полоса предназначена для автобусов двигающихся в сторону Вокзала и начинается после светофора у ТРЦ «Ривьера».

Выделенная полоса для маршрутного ТС Фото: Скриншот камер "Сотрудник"

«Выделенка» — явление довольно новое для Бийска. Отдельные полосы для автобусов в городе не распространены, поэтому пока не все водители соблюдают правила новой разметки.

На дорогах с полосой для маршрутных ТС движение и остановка других транспортных средств на этой полосе запрещены.

Однако, если такая полоса отделена от остальной проезжей части прерывистой линией разметки, то при поворотах транспортные средства должны перестраиваться на нее. На Советской такие места как раз есть, это заезды во дворы, там линия как раз прерывается.

Для посадки-высадки пассажиров у обочины водителям автомобилей также придется искать разрывы.

Перекресток Советская-Стахановская, красным выделена зона действия знака "Остановка запрещена" Фото: Скриншот камер "Сотрудник"

Также стоит отметить, что недавно вдоль дома 210 по Советской начал действовать знак «Остановка запрещена». Ранее, крайнюю правую полосу движения в сторону ул. Васильева почти всегда занимали припаркованные автомобили.

Теперь же, так как полос в эту сторону осталось всего две, правую пришлось освободить с помощью нового запрета. Увы, некоторые водители в этом месте до сих пор по привычке оставляют свои авто на проезжей части, даже под угрозой эвакуации брошенной машины.

Вероятнее всего в ближайшее время остановку автобусов с этой полосы тоже перенесут. Она будет расположена чуть ранее, перед перекрестком. Там уже оборудовали «карман» для маршруток. Тогда правая полоса должна полностью освободиться и окончательно стать функциональной.

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Бийский рабочий