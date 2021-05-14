Бийск: Тепло до +31 градуса придет в Алтайский край к началу выходных

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Об аномально теплых майских днях на юге Западной Сибири рассказали синоптики Гидрометцентра.

Аномально высокие температуры на этой неделе сначала придут в центр Европейской России, а затем в Приволжский федеральный округ, на Урал и в Сибирь, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что в Западной Сибири к концу недели температурный фон будет на шесть-восемь градусов выше нормы. Одновременно с этим в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае возможны ночные заморозки.

Действительно, о теплом фронте, который придет в Алтайский край уже к выходным, говорит и прогноз синоптиков Алтайского ЦГМС. Так, по метеоданным, в субботу, 15 мая, на Алтае будет от +22 до +27 градусов тепла, в воскресенье, 16 мая, уже выше – от +26 до +31 градуса.

Жаркая погода продолжится и в начале следующей недели – с 17 по 18 мая на Алтае будет очень жарко, а со среды, 19 мая, в регион придет похолодание и дожди.

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16:10, 12.05.2021 3817

Бийский рабочий