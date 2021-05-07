Бийск: Теплая, но ветреная погода ожидается в Алтайском крае 7 мая

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Летняя жара на территории края простояла недолго.

В пятницу, 7 мая в Алтайском крае температура воздуха составит +19,+24 градуса. Местами по востоку региона пройдут небольшие дожди, в предгорьях — грозы, сообщает Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Вновь ожидается усиление ветра. Днем он будет южным с переходом на северо-западный, 6-11 метров в секунду. Однако местами порывы будут достигать до 17 метров в секунду.

Ночные температуры в регионе составят +3,+8 градусов. Преимущественно без осадков. Направление ветра останется северо-западным, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 м/с.

В Бийске 7 мая днем воздух прогреется до +19 градусов. Кроме того, день будет пасмурным, возможен небольшой дождь. Ночью будет ясно, температура воздуха опустится до +4,+7 градусов.

Бийский рабочий