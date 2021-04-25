Бийск: Теплый выходной: 25 апреля в Алтайском крае потеплеет до +15 градусов

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Однако немного погоду может подпортить ветер.

По прогнозам специалистов Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 апреля в Алтайском крае температура воздуха составит +10,+15 градусов. Воскресный день будет солнечным, без осадков. Однако немного погоду может подпортить ветер, ожидается, что он будет северным, 2-7 м/с, а местами порывы могут достигать до 12 м/с.

Ночью же регион ждет минусовые температуры. Столбики термометров опустятся до 0,-5 градусов. Осадков не ожидается Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

В Бийске днем, 25 апреля воздух прогреется до +12 градусов. На улице будет облачно с прояснениями. Ночью похолодает до -1 градуса.

Отметим, что в прошлом году в эти дни апреля дневные температуры в Бийске уже превышали отметку +20. Так, 24 апреля в городе была настоящая жара до +28 градусов тепла, 25 апреля столбики термометров показали +23 градуса.

Бийский рабочий