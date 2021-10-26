Бийск: Тенденция убыли населения в Бийске выросла более чем на 70 процентов

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В Бийске по-прежнему реже рождаются и чаще умирают.

Разница между умершими и родившимися в Бийске в первом полугодии составила 1157 человек.

По сравнению с первым полугодием 2020 года этот показатель вырос на 73,2 %.

Основной причиной естественной убыли населения в управлении стратегического развития и экономики администрации Бийска называют сокращение рождаемости. Она падает из-за снижения числа женщин репродуктивного возраста — сейчас в основном это представительницы малочисленных поколений 1990-х годов, когда произошло почти двукратное снижение родившихся.

Кроме того, превышение смертности над рождаемостью обусловлено большой долей горожан пенсионного возраста, увеличивающейся с каждым годом. В возраст максимальных показателей смертности входит многочисленное поколение, рожденное после Великой Отечественной войны.

В то же время за полгода в Бийск на постоянное место жительства прибыло 2260 человек, а уехало 1892 человека. Таким образом миграционный прирост населения составил 368 человек. Это меньше, чем за тот же период прошлого года. Тогда прирост составлял 463 человека.

Почти две тысячи человек покинули Бийск за полгода

15:10, 20.11.2020 6885

Выбывающие за территорию города трудовые ресурсы компенсируются мигрантами в трудоспособном возрасте, приезжающими на постоянное место жительства в Бийск из сельской местности Алтайского края, а также приезжими из других регионов России и стран СНГ, поясняют в администрации города.

Бийский рабочий