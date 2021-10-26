ГОРНЯК22 26.10.2021
Алтайский край

Бийск: Тенденция убыли населения в Бийске выросла более чем на 70 процентов

Горняк22
12 часов Ago

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В Бийске по-прежнему реже рождаются и чаще умирают.

Разница между умершими и родившимися в Бийске в первом полугодии составила 1157 человек.

По сравнению с первым полугодием 2020 года этот показатель вырос на 73,2 %.

Основной причиной естественной убыли населения в управлении стратегического развития и экономики администрации Бийска называют сокращение рождаемости. Она падает из-за снижения числа женщин репродуктивного возраста — сейчас в основном это представительницы малочисленных поколений 1990-х годов, когда произошло почти двукратное снижение родившихся.

Кроме того, превышение смертности над рождаемостью обусловлено большой долей горожан пенсионного возраста, увеличивающейся с каждым годом. В возраст максимальных показателей смертности входит многочисленное поколение, рожденное после Великой Отечественной войны.

В то же время за полгода в Бийск на постоянное место жительства прибыло 2260 человек, а уехало 1892 человека. Таким образом миграционный прирост населения составил 368 человек. Это меньше, чем за тот же период прошлого года. Тогда прирост составлял 463 человека.

Тенденция убыли населения в Бийске выросла более чем на 70 процентов1

Почти две тысячи человек покинули Бийск за полгода

15:10, 20.11.2020 6885

Выбывающие за территорию города трудовые ресурсы компенсируются мигрантами в трудоспособном возрасте, приезжающими на постоянное место жительства в Бийск из сельской местности Алтайского края, а также приезжими из других регионов России и стран СНГ, поясняют в администрации города.

Бийский рабочий

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