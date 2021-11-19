Бийск: Театр «Эхо» готовит для бийчан новогодний спектакль

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На сцену выйдут не только ученики, но и выпускники театра

Бийский театр «ЭХО» полным ходом готовится к новому году. Сейчас на сцене Городского дворца культуры проходят интенсивные репетиции. Постановка будет масштабной. В спектакле задействовано более 50 актёров. На сцену выйдут не только ученики, но и выпускники театра.

— Этот год у нас юбилейный — 40 лет нашему театру. Мы решили восстановить свою любимую сказку, которую мы показывали 10 лет назад. Это «Сказка в поисках Деда Мороза» — новогоднее приключение игрушек, которые спасают Новый год, — рассказал Виталий Чернов, режиссер театра «Эхо».

Удивлять зрителей будут танцами и песнями, шутками и новыми яркими костюмами. Над спектаклем работают художественный руководитель Ольга Мавруничева, режиссер Виталий Чернов и хореограф по сценическому движению Анна Шипулина.

Посмотреть новогоднее представление смогут все желающие, но при наличии QR-кода и сопутствующих документов. Премьера состоится 21 декабря. Постановку будут повторять на протяжении недели. Следующий выход на сцену 31 декабря, а затем на каникулах со 2 по 7 января.

Добавим, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой разрешенная наполняемость зала 50%, зрители будут сидеть через одного.

Горка с QR-кодом: в Бийске не будет новогодних гуляний и фейерверка

13:11, 12.11.2021 6948

Бийский рабочий