Бийск: «Тепло, шашлык!»: что бийчане думают о длинных майских выходных

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Но, как оказалось, отдыхать больше недели в мае готовы не все.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой об объявлении дней между майскими праздниками нерабочими. 23 апреля глава государства подписал соответствующий указ, согласно которому россияне в мае будут отдыхать с 1 по 10 мая. При этом в документе отмечается, что на зарплате продление праздников отразится не должно.

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Новость о десятидневном отдыхе бурно обсуждали в соцсетях, в том числе и бийчане. Как оказалось, отдыхать больше недели в мае готовы не все. Так, жители Бийска, работающие не в государственных организациях, уверены — пол месяца отдыха им «не светит», а если отдыхать все же будут, то это серьезно повлияет на зарплату.

— У меня вот почасовая оплата труда, хоть и работаю на обороне. Мне зачем столько выходных, которые не будут оплачиваться? — Частники платить не будут, им тоже не откуда денег взять. — Так это наверное для депутатов и госслужащих как всегда, а остальные улыбаемся и пашем. — В абсолютном большинстве предприятий выходные будут максимум только на 1 и 9 мая, все остальные будут работать как работали.

Кроме того, горожане обеспокоены тем, что в длинные праздники не будут полноценно работать учреждения здравоохранения.

— А с больницей как? Анализы пропадут, лечение не проведут. Кошмар. — Да, с больницами, а точнее с поликлиниками будет та же проблема, что и на новогодние каникулы. Особенно у больных, которые начали лечение.

Казалось бы длинному отдыху точно могут радоваться школьники и студенты, но и тут возникли проблемы. Учителя и родители школьников переживают, что незапланированный отдых отразиться на освоении программы и подготовке к экзаменам.

— Бедные школьники, потом нагонять как будут. ВПР и экзамены никто не отменял. — А про планирование президент не думал? У нас учебный план вылезет на июнь тогда, мы эти выходные не планировали

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Также в праздники работать не будут детские сады, поэтому горожанам, работающим в выходные, тоже прибавится забот.

— А кто отдыхать будет, больницы закроются на 10 дней, садики закроют, а у частников выходные нет. Хочешь отдыхать — сиди бесплатно.

Впрочем, для тех, кто все же сможет отдохнуть и получить достойную зарплату, новость о длинных майских праздниках стала радостной. Оказались бийчане и не против того, что сделано продление за счет сокращения новогодних каникул:

— Я за май! Тепло,шашлык!!! Зимой угнетает длинный отдых. — Конечно лучше в май на солнышке,чем январь на диване!!! — Что вы все разнылись. Все равно ничего уже не сделать. Если не можешь изменить ситуацию — измени свое отношение к ней. Расслабьтесь и получайте максимум удовольствий.

Бийский рабочий