Бийск: Татьяна Голикова оценила уровень проведения ЕГЭ в Алтайском крае

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Вице-премьер поручила усилить меры безопасности в пунктах проведения государственных экзаменов.

Об этом она сообщила во время селекторного совещания с регионами.

— В свете последних трагических событий в Казани необходимо усилить меры по обеспечению безопасности пребывания в пунктах проведения экзаменов как обучающихся, так и организаторов, – пояснила Татьяна Голикова.

Она также назвала регионы-лидеры по организационно-технологическому обеспечению проведения ЕГЭ в прошлом году. Ими стали Ленинградская и Орловская области. Высокий уровень проведения экзаменов отмечен также в Вологодской области и Алтайском крае.

Она поручила Рособрнадзору организовать мониторинг проведения ЕГЭ с учетом всех требований и еженедельно докладывать о ходе экзамена. Итоговый доклад должен быть представлен в правительство до 15 сентября 2021 года.

В этом году экзамены пройдут в традиционный период. Сдавать их будут только выпускники 11-х классов, планирующие поступление в вузы, это свыше 724 тысяч человек, что почти на 11 тысяч человек больше, чем в прошлом году. В ходе экзаменов должны быть соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора и Рособрнадзора по профилактике коронавируса.

Добавим, что основной период проведения ЕГЭ начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Экзамен по русскому языку будет проходить два дня — 3 и 4 июня. ЕГЭ по профильной математике состоится 7 июня, по истории и физике — 11 июня, по обществознанию — 15 июня, по биологии — 18 июня. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам запланирована на 21 и 22 июня, письменная часть — на 18 июня. ЕГЭ по информатике будет проходить два дня: 24 и 25 июня.

В 2022 году ЕГЭ сделают обязательным для всех выпускников 11-х классов

16:38, 21.05.2021 923

Бийский рабочий