Бийск: Так ли опасен омикрон-штамм? Коротко о ситуации с COVID на 3 декабря
0
В Роспотребнадзоре объяснили, откуда взялось мнение, что омикрон-штамм не вызывает тяжелого течения
- За последние сутки в России выявлено 33 389 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 221 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 35 185 человек.
- Материнская смертность от COVID-19 в РФ в этом году выросла в 3 раза по сравнению с предыдущим, все женщины были не привиты — акушер Минздрава РФ.
- Версия о том, что омикрон-штамм не вызывает тяжелого течения болезни, объясняется тем, что в ЮАР мало пожилых людей, которые чаще переносят заболевание с осложнениями, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. В России заболевшие омикрон-штаммом пока не выявлены. Большинство случаев заражения в других странах — завозные, а путешественниками обычно являются именно молодые люди. По этой причине пока нельзя установить точно, насколько опасен новый штамм.
- Большинство российских врачей считают, что говорить о скорой победе над пандемией COVID-19 еще очень рано. Лишь каждый девятый врач (11%) считает, что в ближайшие месяцы тренд на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжится. Относительное большинство опрошенных врачей (42%) ожидают незначительного роста количества новых заражений, а около трети (29%) считают, что количество новых диагнозов COVID-19 существенно возрастет.
- ФАС согласовала предельную отпускную цену на детскую вакцину «Спутник М». Детский «Спутник М» из-за более низкой концентрации действующих частиц почти на треть дешевле, чем взрослый «Спутник V». Первые партии препарата уже готовы, в гражданский оборот его введут через несколько недель, говорил Мурашко.
- Со 2 декабря в Москве заработали новые правила получения медотвода от прививки. Новый механизм утвердил Минздрав в середине ноября, он предполагает появление единого федерального стандарта таких справок. Данные о наличии у граждан противопоказаний к прививке будут направляться на «Госуслуги», где и будет формироваться справка по форме, утвержденной Минздравом.
- Запрет на новогодние мероприятия в Алтайском крае вводиться не будет, но посетить их можно будет только при наличии QR-кодов, сообщает пресс-служба краевого правительства.
- Основатель сети офтальмологических клиник «Омикрон» Александр Падар подал иск в суд с требованием запретить Всемирной организации здравоохранения использовать слово «омикрон» для названия нового штамма коронавируса, так как оно наносит его бизнесу репутационный вред.
- Россия ввела 14-дневный карантин для приезжающих из стран Южной Африки. Все возвращающиеся из ЮАР и граничащих с ней стран Африки должны будут находиться на карантине в течение двух недель. Такая мера принята в связи с распространением нового штамма на юге континента.
На корпоратив с QR-кодом: в Алтайском крае ослабили ограничения по COVID
07:12, 02.12.2021 1224