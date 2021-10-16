Бийск: Таксист в Алтайском крае начал стрелять, чтобы утихомирить пассажиров

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В ГУ МВД России по Алтайскому краю рассказали об утреннем инциденте в Барнауле

В соцсетях барнаульцы опубликовали видео, где мужчина у торгового центра стреляет из пистолета в воздух, а рядом находятся еще двое мужчин. Чуть позже правоохранительные органы дали оценку происшедшему утром 15 октября конфликту.

Сообщается, что инцидент произошел в Ленинском районе Барнаула, на парковке напротив ТЦ «Огни». Между мужчинам произошел конфликт, в результате которого один из них произвел выстрел в воздух – предположительно из травматического пистолета.

На место был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции. По предварительным данным, участниками конфликтами являются трое мужчин – водитель такси и двое его пассажиров.

— Установлено, что травматический пистолет принадлежит водителю такси, зарегистрирован в установленном порядке. Со слов самого гражданина, он произвел выстрел в воздух, чтобы утихомирить пассажиров. Все участники были доставлены в отдел полиции, где от граждан приняты заявления. Пострадавших в результате инцидента нет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

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Бийский рабочий