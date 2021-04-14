Бийск: Такой же старт и полет: в Бийске запустили в небо копии настоящих ракет

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11 апреля в Бийске, возле СК «Заря», состоялись традиционные соревнования по ракетомодельному спорту.

Фестиваль в этом году — юбилейный, двадцатый. В этот раз он также приурочен к важной и родной для моделистов дате:

– В этом году мы отмечаем 60-летие полета Юрия Гагарина, поэтому провели XX-ые юбилейные открытые соревнования по ракетомодельному спорту на кубок им. Я.Ф. Савченко, — рассказывает Александр Пузиков, руководитель ракетомодельного клуба Бийского технологического института.

Дети построили модели-копии, и каждый из них запускал свою: ребятам одинаково нравится и сам процесс создания ракеты, и момент выхода в небо. У этих ракет нет задачи долго задержаться в воздухе — небольшой полет и раскрывается парашют, который бережно опускает ее на землю. Основная задача — показать такой же старт и такой же полет, как у прототипа.

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Ребята из ракетомодельных клубов: Бийского технологического института, МЦ «Родина», городского Дома детского творчества, осуществили 24 запуска. Каждый из молодых ракетостроителей подготовил одну-две модели, некоторые из них, что попроще — создавали новички. Известные и знакомые всем «Союз», «Восток», «Протон», американские и французские ракетоносители удивляли своим коротким, но ярким полетом.

– Самая большая модель, которую мы в этот раз запускали, была 2,5 м в высоту, — делится Александр Валентинович, впервые запустивший на этом фестивале ракетомодельный комплекс «Ангара А5».

По словам организатора соревнований, специфика нашего города, который тесно связан с оборонной промышленностью, ракетной отраслью — предполагает интерес его жителей к таким мероприятиям. И действительно, более сотни бийчан завороженно следили за тем, как юные ракетостроители ловко управляются на поле, подготавливая модель к запуску.

­– У нас даже есть такие зрители, которые приходят сюда с самого первого фестиваля, — говорит Александр Пузиков. — В этот раз, был и почетный гость — Геннадий Викторович Сакович (гендиректор ФНПЦ «Алтай» с 1984-1997гг., профессор, доктор технических наук, Герой Социалистического труда, — прим.ред.). Он стоял у зарождения кубка — первые соревнования открывал, будучи директором ФНПЦ «Алтай». Приятно, что он находит время, приходит и смотрит. Иногда даже, как большой специалист в этом деле, дает советы.

После подведения итогов и награждения, время почивать на лаврах почти нет — ребята начинают подготовку к следующим спортивным соревнованиям, которые традиционно проходят в конце мая. А к руководителям клубов начинают поступать заявки от детей, желающих перейти из зрителей — в создатели.

Бийский рабочий