Бийск: Такого как Путин: россияне рассказали, кого считают «настоящими мужчинами»

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В топ-3 известных личностей, которых назвали «настоящими мужчинами», вошли Василий Лановой, Владимир Путин и Константин Хабенский.

Жители России считают народного артиста СССР Василия Ланового, президента России Владимира Путина и актера Константина Хабенского «настоящими мужчинами». Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отвечая на вопрос, кого из известных актеров, певцов, политиков, общественных деятелей можно назвать «настоящим мужчиной», россияне также назвали певца Иосифа Кобзона, министра иностранных дел Сергея Лаврова, актера Сергея Безрукова, министра обороны РФ Сергея Шойгу, Алексея Навального, политика Владимира Жириновского, певца Льва Лещенко.

— Самые ценные качества в мужчинах — честность, искренность и прямота. Их ценят 19% россиян, чаще мужчины (22%). На втором месте такие качества, как надежность, уверенность и постоянство — их ценят 14%, чаще женщины (18%), — говорится в исследовании. Как отмечается, на третьей позиции — порядочность и справедливость (9%).

В обязанности «настоящего мужчины», по мнению респондентов, входит участие в жизни семьи и забота о ней (18%). Мужчина должен быть защитником (8%), порядочным и достойным человеком (8%), быть ответственным (5%, чаще так считают женщины — 8%).

Большинство россиян (85%) высказались за равное участие в ведении домашнего хозяйства. Воспитание детей также задача обоих полов, уверены 86% опрошенных. Кормильцем в семье должен быть мужчина. По крайней мере, по мнению 59% опрошенных.

Исследователи узнали, о чем мечтают российские мужчины

17:10, 20.02.2021 283

Бийский рабочий