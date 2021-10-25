Бийск: «Таких мало»: бийчане восхищаются строящимся домом на улице Советской

20

В соцсетях бийчане опубликовали фотографию необычной многоэтажки, которая строится по адресу ул. Советская, 50

Возле музея «Чуйского тракта» и коммунального моста в Бийске возводится «одинокая, но красивая», по мнению горожан, девятиэтажка. Дом, не похожий на все, что строится в Бийске, показали в группе «Бийск типичный». Для многих горожан, которые не часто бывают в тех местах, опубликованное фото вызвало вопрос «А где такой у нас?».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Типичный Бийск (@biysk)

Девятиэтажку с красивыми фасадами строит Строительное управление №1. Бийчане сравнили ее с домом по улице Трофимова, возле Бийского технологического института – он похож фасадами, но застройщики у этих домов разные.

Добавим, ранее «БР» сообщал, что в районе технологического института достраивается еще один дом, похожий на «трофимовский» — в этой новостройке будет три подъезда и 50 квартир, часть из них уже реализована.

В Бийске к сдаче готовят первую новостройку, построенную по системе эскроу

13:11, 21.09.2021 9898

Бийский рабочий