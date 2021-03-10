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Алтайский край

Бийск: Сытая и чистая: бийчанка втихаря выносила из магазинов колбасу и шампунь

Мар 10, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

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Тяга к мелким хищениям привела бийчанку на скамью подсудимых.

Походы в магазин за «бесплатным» товаром обернулись для бийчанки уголовным делом. Женщину обвиняют по статье «Кража».

В магазинах, убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, она брала товары с торговых витрин и складывала в свой рюкзак

Задержали бийчанку в одном из магазинов, когда она направлялась к выходу. Как выяснилось, так экономно женщина ходила в магазины разных торговых сетей.

Судя по тем эпизодам, в которых замечено участие бийчанки, особую слабость женщина питала к колбасе.  

Так, из одного магазина она вынесла семь палок колбасы и 15 пачек кофе на общую сумму почти в 4 тыс. руб. В другом магазине она «отоварилась» на семь шампуней, палку колбасы, упаковку карбоната и упаковку куриных голеней на общую сумму около 2,5 тыс. руб.

Как выяснилось, подобным женщина занималась не впервые. Ее уже трижды привлекали к административной ответственности за мелкое хищение чужого имущества.

Теперь тот же промысел может обернуться уголовным наказанием. Дело бийчанки уже направлено в суд, сообщила помощник прокурора Бийска Елена Герасимова.

Сытая и чистая: бийчанка втихаря выносила из магазинов колбасу и шампунь1

Прокуратурой города Бийска направлено в суд уголовное дело по хищению закуски

11:05, 22.04.2020 4491

 

Бийский рабочий

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