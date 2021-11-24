Бийск: Суточная заболеваемость COVID в Алтайском крае остается стабильно высокой
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В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 527 случаев коронавируса, выздоровело 619 пациента, умерло 30 человек, от COVID-19-29
За минувшие сутки в крае зарегистрировано 527 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:
- Барнаул — 146,
- Бийск — 35,
- Рубцовск — 27,
- Алейск, Славгород — по 20 заболевших,
- Новоалтайск — 19,
- Заринск — 17,
- Змеиногорский район — 14,
- Завьяловский, Михайловский, Родинский районы — по 13,
- Кытмановский, Павловский, Поспелихинский, Усть-Калманский районы — по 12,
- Алейский, Волчихинский районы — по 11,
- Локтевский, Шипуновский районы — по 10,
- Немецкий национальный, Третьяковский районы — по 9,
- Яровое, Первомайский район — по 8,
- Тогульский район — 7,
- Ключевский, Кулундинский районы — по 6,
- Калманский, Ребрихинский, Топчихинский районы — по 5,
- Баевский, Мамонтовский, Романовский районы — по 4,
- Благовещенский, Залесовский, Косихинский, Суетский, Троицкий районы — по 3,
- Рубцовский район — 2,
- Быстроистокский, Тальменский, Угловский районы — по 1.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 100372 человек, в т. ч. 8156 детей. Выздоровели 71 354 человека (+ 619). Итого всего умерли 6 967 человек (+ 30), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 555 человек (+ 29), иные причины смерти – 1 412 человек (+ 1).
По состоянию на 23 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 557 человек. Кроме этого, 472 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных – 801, из них подключено к аппаратам ИВЛ –298.
Минздравом края развернуто 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3374, с ИВЛ –360. Резервных коек — 817.
59 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.396 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
Алтайский минздрав подтвердил нехватку медицинского кислорода в регионе
09:25, 23.11.2021 1242