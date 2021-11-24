Бийск: Суточная заболеваемость COVID в Алтайском крае остается стабильно высокой

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В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 527 случаев коронавируса, выздоровело 619 пациента, умерло 30 человек, от COVID-19-29

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 527 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

Барнаул — 146,

Бийск — 35,

Рубцовск — 27,

Алейск, Славгород — по 20 заболевших,

Новоалтайск — 19,

Заринск — 17,

Змеиногорский район — 14,

Завьяловский, Михайловский, Родинский районы — по 13,

Кытмановский, Павловский, Поспелихинский, Усть-Калманский районы — по 12,

Алейский, Волчихинский районы — по 11,

Локтевский, Шипуновский районы — по 10,

Немецкий национальный, Третьяковский районы — по 9,

Яровое, Первомайский район — по 8,

Тогульский район — 7,

Ключевский, Кулундинский районы — по 6,

Калманский, Ребрихинский, Топчихинский районы — по 5,

Баевский, Мамонтовский, Романовский районы — по 4,

Благовещенский, Залесовский, Косихинский, Суетский, Троицкий районы — по 3,

Рубцовский район — 2,

Быстроистокский, Тальменский, Угловский районы — по 1.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 100372 человек, в т. ч. 8156 детей. Выздоровели 71 354 человека (+ 619). Итого всего умерли 6 967 человек (+ 30), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 555 человек (+ 29), иные причины смерти – 1 412 человек (+ 1).

По состоянию на 23 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 557 человек. Кроме этого, 472 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 801, из них подключено к аппаратам ИВЛ –298.

Минздравом края развернуто 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3374, с ИВЛ –360. Резервных коек — 817.

59 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.396 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Алтайский минздрав подтвердил нехватку медицинского кислорода в регионе

09:25, 23.11.2021 1242

Бийский рабочий