Бийск: Суточное число заболевших коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти

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В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 528 случаев коронавируса, выздоровело 411 пациентов, умерло 30 человек, от COVID-19-30

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 528 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

Барнаул — 140,

Бийск — 41,

Рубцовск — 32,

Заринск — 22,

Алейск — 18,

Славгород – 17,

Камень-на-Оби — 13,

Калманский район — 12,

Волчихинский, Мамонтовский районы — по 11 заболевших,

Завьяловский, Немецкий национальный районы — по 10,

Алейский, Каменский, Первомайский, Топчихинский районы — по 9,

Благовещенский, Ключевской, Кулундинский, Локтевский, Михайловский, Суетский, Тогульский районы — по 8,

Новоалтайск, Заринский, Тюменцевский районы — по 7,

Ребрихинский, Советский, Табунский, Третьяковский, Угловский, Шипуновский районы – по 5,

Бурлинский, Залесовский, Крутихинский, Родинский районы — по 4,

ЗАТО Сибирский, Баевский, Егорьевский, Косихинский, Кытмановский, Романовский, Усть-Калманский районы — по 3,

Смоленский, Усть-Пристанский, Хабарский, Чарышский районы – по 2,

Белокуриха, Панкрушихинский, Троицкий районы — по 1.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 95 608 человека, в т. ч. 7622 ребенка. Выздоровели 66 827 человек (+ 411). Умерли 6 692 человек (+ 30), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 300 человек (+ 30), иные причины смерти – 1 392 человек (+ 0).

По состоянию на 14 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 894 человека. Кроме этого, 387 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 834, из них подключено к аппаратам ИВЛ –309.

Минздравом края развернуто 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3374, с ИВЛ –360. Резервных коек — 565.

36 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.530 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Бийский рабочий