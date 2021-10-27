ГОРНЯК22 27.10.2021
Алтайский край

Бийск: Суточное число заболевших в Алтайском крае снизилось впервые с начала октября

Горняк22
2 часа Ago

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При этом число умерших остается рекордно высоким.

Начиная с 4 октября суточное число заболевших COVID в регионе только увеличивалось. За прошедшие сутки зарегистрировано 417 новых случаев коронавируса, выздоровело 144 пациента, умерло 31 человек, от COVID-19-26. Днем ранее в регионе было выявлено 420 заболевших.

Новые случаи

  • Барнаул — 91,
  • Алейск – 36,
  • Бийск — 34,
  • Рубцовск – 31,
  • Славгород — 17,
  • Камень-на-Оби — 16,
  • Заринск — 14,
  • Ключевской район – 13,
  • Калманский, Павловский, Табунский районы – по 10 заболевших,
  • Змеиногорский район — 9,
  • Топчихинский район — 8,
  • Каменский район – по 7,
  • Алейский, Локтевский, Немецкий национальный, Третьяковский, Усть-Калманский районы — по 6,
  • Белокуриха, Краснощёковский районы – по 5,
  • Бийский, Заринский, Зональный, Романовский, Рубцовский, Тогульский, Тюменцевский, Хабарский районы — по 4,
  • Крутихинский, Курьинский, Мамонтовский, Усть-Пристанский, Шелаболихинский, Шипуновский Чарышский районы – по 3,
  • Волчихинский, Новичихинский районы – по 2,
  • Алтайский, Баевский, Завьяловский, Кытмановский, Михайловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Родинский, Советский, Угловский районы – по 1

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 86306 человек, в т. ч. 6584 детей. Выздоровели 61 422 человек (+ 144). Умерли 6 130 человек (+ 31), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 4 785 человек (+ 26); иные причины смерти – 1 345 человек (+ 5).

По состоянию на 26 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3788 человек. Кроме этого, 414 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 829 (+9 за сутки), из них подключено к аппаратам ИВЛ – 294 (-5 за сутки).

Минздравом края развернуто 4626 коек, к кислороду имеют подключение 3329, с ИВЛ – 358. Резервных коек — 424.

32 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.328 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Суточное число заболевших в Алтайском крае снизилось впервые с начала октября1

Тяжело болеют чаще лже-привитые: коротко о ситуации с COVID на 26 октября

08:20, 26.10.2021 1282

Бийский рабочий

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