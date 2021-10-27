Бийск: Суточное число заболевших в Алтайском крае снизилось впервые с начала октября

2

При этом число умерших остается рекордно высоким.

Начиная с 4 октября суточное число заболевших COVID в регионе только увеличивалось. За прошедшие сутки зарегистрировано 417 новых случаев коронавируса, выздоровело 144 пациента, умерло 31 человек, от COVID-19-26. Днем ранее в регионе было выявлено 420 заболевших.

Новые случаи

Барнаул — 91,

Алейск – 36,

Бийск — 34,

Рубцовск – 31,

Славгород — 17,

Камень-на-Оби — 16,

Заринск — 14,

Ключевской район – 13,

Калманский, Павловский, Табунский районы – по 10 заболевших,

Змеиногорский район — 9,

Топчихинский район — 8,

Каменский район – по 7,

Алейский, Локтевский, Немецкий национальный, Третьяковский, Усть-Калманский районы — по 6,

Белокуриха, Краснощёковский районы – по 5,

Бийский, Заринский, Зональный, Романовский, Рубцовский, Тогульский, Тюменцевский, Хабарский районы — по 4,

Крутихинский, Курьинский, Мамонтовский, Усть-Пристанский, Шелаболихинский, Шипуновский Чарышский районы – по 3,

Волчихинский, Новичихинский районы – по 2,

Алтайский, Баевский, Завьяловский, Кытмановский, Михайловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Родинский, Советский, Угловский районы – по 1

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 86306 человек, в т. ч. 6584 детей. Выздоровели 61 422 человек (+ 144). Умерли 6 130 человек (+ 31), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 4 785 человек (+ 26); иные причины смерти – 1 345 человек (+ 5).

По состоянию на 26 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3788 человек. Кроме этого, 414 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 829 (+9 за сутки), из них подключено к аппаратам ИВЛ – 294 (-5 за сутки).

Минздравом края развернуто 4626 коек, к кислороду имеют подключение 3329, с ИВЛ – 358. Резервных коек — 424.

32 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.328 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Тяжело болеют чаще лже-привитые: коротко о ситуации с COVID на 26 октября

08:20, 26.10.2021 1282

Бийский рабочий