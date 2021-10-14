Бийск: Суточная заболеваемость COVID в Алтайском крае четвертый день бьет рекорды

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В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 315 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Очередной антирекорд поставили суточные показатели коронавирусом в Алтайском крае. Начиная с воскресенья, 10 октября суточное число заболевших в регионе перевалило за 300 человек, и с тех пор только растет.

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 315 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 64 пациента, умерло 30 человек, от COVID-19-26.

Новые случаи зарегистрированы:

Барнаул – 96,

Рубцовск – 30,

Бийск – 27,

Алейск – 12,

Славгород – 9,

Заринск – 8,

Волчихинский, Зональный, Калманский, Топчихинский, Усть-Калманский, Целинный районы – по 6,

Благовещенский, Кулундинский, Михайловский, Романовский, Угловский, Шипуновский район – по 5,

Алейский, Змеиногорский, Красногорский, Краснощековский, Немецкий национальный, Новичихинский, Усть-Пристанский, Хабарский район – по 4,

Ключевский, Курьинский, Мамонтовский, Ребрихинский, Рубцовский, Солтонский, Табунский, Третьяковский районы – по 3,

Алтайский, Завьяловский районы – по 2, Белокуриха, Баевский, Кытмановский, Локтевский, Павловский, Петропавловский, Солонешенский районы – по 1.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 81360 человека, в т. ч. 6047 детей. Выздоровели 60 132 человек (+ 64).

По состоянию на 13 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3411 человек. Кроме этого, 464 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 750, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 280.

Минздравом края развернуто 4228 коек, к кислороду имеют подключение 3270, с ИВЛ – 340. Резервных коек — 353. 19 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.241 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

В Алтайском крае зафиксировали новый рекорд по числу смертей от COVID-19

14:35, 12.10.2021 1553

Бийский рабочий