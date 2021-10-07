Бийск: Суточная смертность пациентов с COVID в Алтайском крае побила рекорд
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В Алтайском крае за сутки умерло 29 человек. Это максимальный показатель за все время пандемии.
За прошедшие сутки зарегистрировано 275 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, умерло 29 человек, от COVID-19-26.
Всего умерли 5 587 человек (+ 29), все взрослые, в том числе по причинам смерти: иные причины смерти – 1 262 человек (+ 3); коронавирусная инфекция – 4 325 человека (+ 26).
- Барнаул – 84,
- Рубцовск – 28,
- Бийск – 27,
- Славгород – 13,
- Алейск – 12,
- Камень на Оби – 11,
- Заринск, Калманский район – по 8 заболевших,
- Красногорский, Тюменцевский районы – по 6,
- Новоалтайск, Алтайский, Бийский районы – по 5 заболевших,
- Егорьевский, Зональный районы – по 4,
- Крутихинский, Шипуновский районы – по 3,
- Благовещенский, Бурлинский, Ключевский, Краснощековский, Кулундинский, Курьинский, Немецкий национальный, Петропавловский, Смоленский, Солонешенский, Топчихинский, Троицкий, Усть-Калманский, Хабарский, Шелаболихинский районы – по 2,
- Баевский, Волчихинский, Завьяловский, Кытмановский, Мамонтовский, Первомайский, Ребрихинский, Родинский, Солтонский, Суетский, Табунский, Усть-Пристанский, Целинный районы – по 1.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 79277 человека, в т. ч. 5842 ребенка. Выздоровели 59769 человек (+ 24).
По состоянию на 6 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3131 человек. Кроме этого, 471 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных – 583, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 242.
Минздравом края развернуто 4102 койки, к кислороду имеют подключение 3219, с ИВЛ – 331. Резервных коек — 500.
16 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.270 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
В ковидном госпитале Бийска переполнена реанимация
13:33, 06.10.2021 7429