Бийск: Суточная смертность пациентов с COVID в Алтайском крае побила рекорд

12

В Алтайском крае за сутки умерло 29 человек. Это максимальный показатель за все время пандемии.

За прошедшие сутки зарегистрировано 275 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, умерло 29 человек, от COVID-19-26.

Всего умерли 5 587 человек (+ 29), все взрослые, в том числе по причинам смерти: иные причины смерти – 1 262 человек (+ 3); коронавирусная инфекция – 4 325 человека (+ 26).

Барнаул – 84,

Рубцовск – 28,

Бийск – 27,

Славгород – 13,

Алейск – 12,

Камень на Оби – 11,

Заринск, Калманский район – по 8 заболевших,

Красногорский, Тюменцевский районы – по 6,

Новоалтайск, Алтайский, Бийский районы – по 5 заболевших,

Егорьевский, Зональный районы – по 4,

Крутихинский, Шипуновский районы – по 3,

Благовещенский, Бурлинский, Ключевский, Краснощековский, Кулундинский, Курьинский, Немецкий национальный, Петропавловский, Смоленский, Солонешенский, Топчихинский, Троицкий, Усть-Калманский, Хабарский, Шелаболихинский районы – по 2,

Баевский, Волчихинский, Завьяловский, Кытмановский, Мамонтовский, Первомайский, Ребрихинский, Родинский, Солтонский, Суетский, Табунский, Усть-Пристанский, Целинный районы – по 1.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 79277 человека, в т. ч. 5842 ребенка. Выздоровели 59769 человек (+ 24).

По состоянию на 6 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3131 человек. Кроме этого, 471 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 583, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 242.

Минздравом края развернуто 4102 койки, к кислороду имеют подключение 3219, с ИВЛ – 331. Резервных коек — 500.

16 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.270 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

В ковидном госпитале Бийска переполнена реанимация

13:33, 06.10.2021 7429

Бийский рабочий