Бийск: Сыро и скользко: 5 октября в Алтайском крае ожидается дождь и мокрый снег

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Днем на дорогах возможны гололедные явления.

Во вторник, 5 октября в Алтайском крае температура воздуха составит +3,+8 градусов. Возможны небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Ночью похолодает до -3,+2 градусов. На большей части территории региона ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Бийске 5 октября дневная температура составит +7 градусов, ночная — +1, возможен небольшой дождь.

Синоптики предупреждают об аномально снежной зиме на юге Сибири

11:38, 04.10.2021 1421

Бийский рабочий