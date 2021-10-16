Бийск: Супруги из Бийска стали участниками реалити-шоу телеканала «Суббота!»

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Cтартовал новый сезон кулинарного шоу «Моя жена рулит» с актрисой Мариной Федункив и шеф-поваром Евгением Павловым

В новом выпуске, который выйдет в эфир 17 октября в 13.00 , участие примут Константин и Наталья Есиповы из Бийска. Муж работает на мясном предприятии, жена занимается организацией мероприятий. У пары пять дочек. Если выиграют, то потратят деньги на подарки детям.

Программа "Моя жена рулит" с участием супругов из Бийска Фото: Телеканал "Суббота!"

Удалось ли Есиповым повторить рецепт шеф-повара и выиграть 100 тысяч рублей, можно будет увидеть в воскресенье на канале «Суббота!».

«Моя жена рулит» — кулинарное реалити, в котором мужчины готовить сложные блюда по рецепту шеф-повара, а женщины — «рулят» процессом и мужьями через наушник. Пара, приготовившая лучшее блюдо, получит денежный приз. На кухне будет жарко, ведь на кону не только приз, но и отношения супругов.

Житель Быстрого Истока выступит в новом сезон шоу «Голос»

18:50, 09.10.2021 879

Бийский рабочий