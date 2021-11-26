ГОРНЯК22 26.11.2021
Алтайский край

Бийск: Суд ужесточил наказание мужчине, взорвавшему банкомат в Бийске

Горняк22
6 часов Ago

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Судом апелляционной инстанции пересмотрен приговор Бийского городского суда в отношении местного жителя, взорвавшего банкомат

В июне 2019 г. мужчина, ранее неоднократно судимый, в офисе микрокредитной компании напал на сотрудницу организации, потребовав передачи имеющихся в наличии денег. Нападения бийчанин совершал в дневное время. Он дожидался момента, когда в помещении никого кроме сотрудников не было, и заходил в офис. Девушкам, которые находились на рабочих местах, бийчанин угрожал ножом и требовал наличные.

Для конспирации мужчина надевал темные очки, кепку и даже парик. Но несмотря на это – все потерпевшие опознали злоумышленника. При аналогичных обстоятельствах им были совершены разбойные нападения на еще три юридических лица.

Не останавливаясь на достигнутом, в ночь на 10 июля 2019 мужчина прошел в незапертое помещение банка в Бийске, где взорвал банкомат и похитил около полумиллиона рублей. А нанесенные отделению банка ущерб оценили более чем в 3 млн рублей. Так же незначительно пострадали соседние квартиры.

В августе 2021 года в суде бийчанину огласили приговор. Ему было назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Однако, накануне стало известно, что наказание было решено ужесточить. За совершенные преступления мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы с ограничением свободы на два года.

Суд ужесточил наказание мужчине, взорвавшему банкомат в Бийске1

В Бийске огласили приговор мужчине, взорвавшему банкомат

15:13, 12.08.2021 3220

 

Бийский рабочий

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