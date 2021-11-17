Бийск: Судимый чиновник из Бийска вошел в руководство «Алтайского землячества»

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Дмитрий Брызгалов, возглавлявший транспортный отдел администрации Бийска, дал повод вновь заговорить о себе

Дмитрий Брызгалов стал исполнительным директором некоммерческой организации «Алтайское землячество», расположенной в Москве.

Такое решение было принято отчетно-выборном собранием, на котором избрали новое руководство. В его состав вошел наш земляк Дмитрий Брызгалов, который в последнее время живет в столице.

Дмитрий Брызгалов сначала стал известен как депутат городской Думы, а затем перешел на работу в мэрию, где возглавлял транспортный отдел. В этим и связана громкая история и без того медийно узнаваемого чиновника.

В 2019 году она был осужден по статье мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере.

Дмитрий Брызгалов предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

22:03, 04.07.2018 805

В декабре 2015 года он убедил директора МУП изготовить документы о перечислении одному из автоперевозчиков компенсации на сумму 670 тысяч рублей. При этом реальный размер компенсации составлял менее 40 тыс. руб. Как только автопредприниматель получил сумму, Дмитрий Брызгалов сообщил ему, что средства были перечислены по ошибке и попросил вернуть их часть средств — более 600 тыс. руб. которые присвоил себе.

В результате его признали виновным в мошенничестве и назначили наказание три года условно. При этом был учтен срок его нахождения под стражей и домашним арестом.

ИА «Банкфакс» удалось связаться с бывшим бийским чиновником. Дмитрий Брызгалов сообщил, что уже несколько лет живет в Москве, открыл там свою фирму, «связанную с медициной» (по всей видимости, с обработкой и утилизацией опасных отходов — такая организация зарегистрирована на имя Дмитрия Брызгалова в Москве). Этим летом с него сняли судимость, и он решил заняться общественной деятельностью.

— У землячества большой потенциал. Интерес к алтайской продукции проявляют не только российские, но и зарубежные представители. Наша первоначальная задача расширить рынки сбыта наших земляков. Большое внимание будем уделять студентам, обучающимся в Москве. Кадровый голод в крае уже стал серьезной проблемой, наша задача выстроить горизонтальные связи между молодыми специалистами и ведущими предприятиями, — рассказал на чем намерен сосредоточиться Дмитрий Брызгалов.

Бийский рабочий